Tata Tiago CNG, Tata Tigor CNG Launch Date: टाटा की दोनों सीएनजी कारें 19 जनवरी को होंगी लॉन्च, ऐसे हो रही है बुकिंग

Tata Tiago और Tigor की CNG कार को 5,000 रुपये से 15,000 रुपये तक रिफंडेबल टोकन अमाउंट का भुगतान करके प्री-बुक किया जा सकता है.

Tata Motors लंबे समय से Tiago और Tigor के CNG वैरिएंट को भारत में लॉन्च करने की योजना बना रही है.

Tata Motors लंबे समय से Tiago और Tigor के CNG वैरिएंट को भारत में लॉन्च करने की योजना बना रही है. कंपनी ने अब आधिकारिक तौर पर इनके लॉन्च डेट का एलान किया है. नई टाटा टियागो सीएनजी और टिगोर सीएनजी को 19 जनवरी, 2022 को भारत में लॉन्च किया जाएगा. इनकी बुकिंग भारत में चुनिंदा टाटा मोटर्स डीलरशिप पर पहले से ही ओपन है. Skoda Kodiaq Facelift भारत में 10 जनवरी को देगी दस्तक, जानें संभावित कीमत और खूबियां पावरट्रेन Tata Tiago CNG और Tigor CNG का भारत में लंबे समय से इंतजार हो रहा है. सीएनजी पावरट्रेन वाली ये देश की पहली टाटा कार होगी. वर्तमान में, Tata Tiago और Tigor में 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर, नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. यह मोटर 84.8 hp की पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और इसमें ऑप्शनल 5-स्पीड एएमटी भी मिलता है. टाटा टियागो और टिगोर के आने वाले सीएनजी वर्जन में 1.2-लीटर पेट्रोल मोटर का डी-ट्यून वैरिएंट मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, इंजन को केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही, ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉन्च होने पर, टाटा टिगोर भारत में एकमात्र सेडान होगी जो तीन अलग-अलग पावरट्रेन, पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वर्ज़न में उपलब्ध होगी. Electric Vehicles का लगातार बढ़ रहा है क्रेज, इस साल करीब 10 लाख बिक्री की उम्मीद ऐसे कर सकते हैं बुकिंग नई टाटा टियागो सीएनजी और टिगोर सीएनजी को 19 जनवरी, 2022 को भारत में लॉन्च किया जाएगा. उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी इन कारों के सीएनजी वेरिएंट्स के लिए उनके संबंधित पेट्रोल वेरिएंट पर लगभग 50,000 रुपये – 60,000 रुपये का प्रीमियम चार्ज करेगी. इन दोनों ही कारों की बुकिंग फिलहाल डीलरशिप्स पर हो रही है. अलग-अलग डीलर इन्हें 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक के रिफंडेबल टोकन अमाउंट लेकर प्री-बुक कर रहे हैं. लेकिन इनकी ऑनलाइन बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है. नई टाटा टियागो सीएनजी Hyundai Santro CNG, Maruti Suzuki WagonR S-CNG, आदि को टक्कर देगी, वहीं टिगोर सीएनजी का मुकाबला Hyundai Aura CNG से होगा. (Article: Shakti Nath Jha)

