Tata Tiago CNG अगले महीने हो सकती है लॉन्च, कुछ डीलर्स ने शुरू की अनऑफिशियल प्री-बुकिंग, जानिए इसमें क्या होगा खास

Tata Tiago CNG : टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में एक के बाद एक नई कारें लॉन्च कर रही है. कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने देश में Tata Punch सब-कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च की थी. अब, कंपनी जल्द ही भारत में टाटा टियागो का सीएनजी वर्जन लॉन्च करने की योजना बना रही है. यह कंपनी की पहली सीएनजी कार होगी. कहा जा रहा है कि इसके लिए चुनिंदा टाटा मोटर्स डीलरशिप पर अनऑफिशियल प्री-बुकिंग भी की जा रही है.

Tata Motors ने अभी तक भारत में Tiago CNG के लॉन्च टाइमलाइन को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं किया है. हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में हमारे डीलरशिप सूत्रों के मुताबिक, नई टाटा टियागो सीएनजी अगले महीने के अंत तक या दिसंबर की शुरुआत में देश में लॉन्च की जाएगी. कंपनी के कुछ अधिकृत डीलरशिप ने भी इसके लिए प्री-बुकिंग स्वीकार करना शुरू कर दिया है. डीलरशिप के आधार पर 11,000 रुपये से 15,000 रुपये की रिफंडेबल टोकन अमाउंट का भुगतान करके टाटा टियागो सीएनजी को प्री-बुक किया जा सकता है.

वर्तमान में, Tiago BS6 कम्प्लायंट 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आता है. यह मोटर 6000 RPM पर 86 PS की पावर और 3300 RPM पर 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन स्टैंडर्ड के रूप में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और इसमें ऑप्शनल 5-स्पीड एएमटी भी मिलता है. टाटा टियागो का आगामी सीएनजी वर्जन, इस पेट्रोल मोटर के डी-ट्यून वर्जन के साथ आएगा और इंजन को केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स में जोड़ा जाएगा.

टाटा टियागो का वर्तमान पेट्रोल वर्जन पांच वेरिएंट्स में उपलब्ध है – XE, XT, XZ, XZ+, और XZ+ डुअल-टोन. फिलहाल इसकी कीमत 4.99 लाख रुपये से 7.04 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) के बीच है. टाटा मोटर्स टियागो के आगामी सीएनजी वर्जन को XT और XZ वैरिएंट के साथ लॉन्च कर सकती है. हो सकता है कि कंपनी पेट्रोल वेरिएंट पर सीएनजी वर्जन के लिए लगभग 50,000 रुपये – 60,000 रुपये का प्रीमियम चार्ज करें. नई टाटा टियागो सीएनजी Hyundai Grand i10 Nios CNG, Maruti Suzuki S-Presso, S-CNG आदि को टक्कर देगी.

(Article : Shakti Nath Jha)

