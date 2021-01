2021 Tata Safari Vs MG Hector Plus: इंजन, पावर और फीचर्स में कौन ज्यादा दमदार

2021 Tata Safari Vs MG Hector Plus: टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने नई सफारी (Tata Safari) को भारत में अनवील कर दिया है. इसका प्रॉडक्शन कंपनी के पुणे प्लांट में हो रहा है. नई 2021 Tata Safari की बुकिंग्स 4 फरवरी से शुरू होंगी. Safari टाटा मोटर्स की इंपैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज पर बेस्ड है और Tata Safari में “OMEGARC” प्लेटफॉर्म मिलेगा. नई टाटा सफारी में 6 या 7 लोग बैठ सकते हैं. भारतीय बाजार में नई 2021 टाटा सफारी की टक्कर जिन गाड़ियों से है, उनमें MG Hector Plus भी शामिल है. MG Hector Plus 6 सीटर और 7 सीटर वर्जन में मौजूद है. आइए जानते हैं नई टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस को कैसे टक्कर देगी…

2021 Tata Safari में 2.0 लीटर, 4 सिलिंडर, टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन रहेगा. यह 170hp पावर और 350Nm का टॉर्क पैदा करता है. साथ में 6 स्पीड मैनुअल या 6 Speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है. SUV में तीन राइडिंग मोड इको, सिटी, स्पोर्ट्स हैं. इसके अलावा ESP टेरेन रिस्पॉन्स मोड- नॉर्मल, रफ व वेट भी दिए गए हैं.

MG Hector Plus के 7 सीटर वर्जन में 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. 1.5 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बो पेट्रोल इंजन 143hp पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. 2.0 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बो डीजल इंजन 171hp पावर और 350Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और 48-V माइल्ड हाइब्रिड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम है. डीजल इंजन के साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स रहेगा.

वहीं MG Hector Plus के 6 सीटर वर्जन में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन के अलावा 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड ऑटोमेटिक इंजन विकल्प भी है. 6 सीटर हेक्टर प्लस में टर्बो पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड ऑटोमेटिक इंजन विकल्पों के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड रूप में और 7 स्पीड DCT वैकल्पिक रूप में है. वहीं डीजल इंजन के साथ केवल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है.

2021 Tata Safari में स्टेप्ड पैनोरैमिक सनरूफ, Xenon HID प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स, कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स, ड्युअल फंक्शन LED DRLs,

क्रोम स्टडेड ट्राई एरो फ्रंट ग्रिल, ट्विन लाइट LED टेल लैंप्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे एक्सटीरियर फीचर्स हैं. कार के केबिन में एशवुड डैशबोर्ड, ओइस्टर व्हाइट थीम इंटीरियर, ओइस्टर व्हाइट लेदर अपहोल्स्ट्री, 8.8 इंच फ्लोटिंग आयलैंड इन्फोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम 320 वॉट JBL ऑडियो सिस्टम, मूड लाइटिंग, थर्ड रो एसी वेंट्स, 6 वे पावर्ड ड्राइवर सीट, पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स दिए गए हैं. SUV में थर्ड रो के लिए भी डेडिकेटेड USB पोर्ट, कप होल्डर्स, डेडिकेटेड एसी यूनिट होगी. थर्ड रो के लिए लेग रूम सेगमेंट में बेस्ट होगा.

MG Hector Plus में फ्लोटिंग लाइट टर्न इंडीकेटर्स, रियर फॉग लैंप्स, कॉर्नरिंग फ्रंट फॉग लैंप्स, LED हैडलैंप्स, LED DRLs, फॉलो मी होम हैडलैंप्स, शार्क फिन एंटीना, Auto हैडलैंप्स जैसे एक्सटीरियर फीचर्स हैं. SUV के अंदर स्मोक्ड सेपिया ब्राउन लेदर सीट्स, Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करने वाला वर्टिकल ओरिएंटेड 10.4 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट की लेस एंट्री, पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, ड्युअल पैन पैनोरैमिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और फ्रंट पैसेंजर के लिए 4 वे पावर एडजस्टेबल सीट, थर्ड रो एसी वेंट्स, हैंड्स फ्री फंक्शन के साथ पावर्ड टेल गेट, रेन सेंसिंग वाइपर्स, एंबियंट लाइटिंग आदि फीचर्स हैं.

नई Tata Safari कनेक्टेड कार पैक ‘iRA’ से लैस है. iRA के तहत रिमोट कमांड्स, व्हीकल सिक्योरिटी फीचर्स, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, ओवर द एयर अपडेट्स, लाइव व्हीकल डायग्नोसिस, गेमिफिकेशन जैसी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी को एक्सेस किया जा सकेगा.

MG Hector Plus में 55 से अधिक कनेक्टेड फीचर्स के साथ लेटेस्ट जनरेशन MG i-SMART दिया गया है. कनेक्टेड फीचर्स के तहत एयर अपडेट्स, गाना ऐप इंटीग्रेशन, जियोफेन्सिंग, फाइंड माई कार, रिमोट व्हीकल कंट्रोल, ऑनलाइन नेविगेशन, इंटेलीजेंट वॉइस असिस्टेंट, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स आदि शामिल हैं. MG Hector प्लस में विभिन्न इन-कार फंक्शंस को नियंत्रित करने के लिए हिंग्लिश वॉइस कमांड को समझ सकती है और प्रतिक्रिया दे सकती है. उदाहरण के तौर पर “FM चलाओ”, “टेम्परेचर कम कर दो” आदि. खुल जा सिमसिम बोलकर सनरूफ को खोलने की कमांड दी जा सकती है.

नई 2021 Tata Safari के सेफ्टी फीचर्स में यूनीक डबल फायरवॉल डिजाइन, 6 एयरबैग्स, डिस्क ब्रेक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो डिमिंग IRVM, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डेसेंट कंट्रोल आदि शामिल हैं.

MG Hector Plus के सेफ्टी फीचर्स में EBD के साथ ABS, मैक्सिमम 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री रिवर्स पार्किंग कैमरा, 360 डिग्री कैमरा व्यू, 3 प्वॉइंट सीटबेल्ट्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, रियर डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट ड्राइवर व को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, स्पीड वॉर्निंग अलर्ट, रियर व फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, रियर डिस्क ब्रेक्स, हीटेड ORVMs, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स आदि शामिल हैं.

