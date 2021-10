Tata Punch vs Rivals: टाटा की नई कार चुनौती के लिए कितनी तैयार? जानिए Ignis, Grand i10 Nios, Swift, Baleno और Tiago के मुकाबले कहां टिकती है यह माइक्रो एसयूवी

Tata Punch vs Rivals: दिग्गज मोटर कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी नई एसयूवी को भारतीय बाजार में उतार दिया है. इसके साथ ही देश में खरीदारों के लिए एक नई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी उपलब्ध है. टाटा पंच को चार वैरिएंट्स में लॉन्च किया गया है- प्योर, एजवेंचर, अकम्प्लिश्ड और क्रिएटिव. बाजार में टाटा पंच माइक्रो एसयूवी को एक हैचबैक की कीमत पर पेश किया गया है जिससे इसका मुकाबला इस बजट रेंज में आने वाली कई हैचबैक कारों से होगा. टाटा पंच के मुकाबले के लिए मार्केट में Hyundai Grand i10 Nios (ह्यूंदै ग्रैंड आई10 Nios), Maruti Suzuki Swift (मारुति सुजुकी स्विफ्ट), Maruti Suzuki Ignis (मारुति सुजुकी इग्निस), Maruti Suzuki Baleno (मारुति सुजुकी बलैनो), और Tata Tiago (टाटा टियागो) जैसे कार मौजूद हैं. हम यहां इन्हीं कारों की आपस में तुलना करने जा रहे हैं. आप इस विश्लेषण की मदद से अपने लिए बेहतर कार का चुनाव कर सकते हैं.

टाटा पंच के कीमत की बात करें तो यह 5.49 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं इसके टॉप वैरिएंट टाटा पंच क्रिएटिव की कीमत 8.49 लाख रुपये है. इसके अलावा, टियागो की बात करें तो इसकी कीमत 4.99 लाख रुपये से लेकर 7.04 लाख रुपये तक है. स्विफ्ट की शुरुआती कीमत 5.85 लाख रुपये है, जबकि टॉप-स्पेक ट्रिम की कीमत 8.53 लाख रुपये है. इस मामले में बलेनो की शुरुआती कीमत सबसे ज्यादा 5.99 लाख रुपये है. बलेनो का टॉप-स्पेक वेरिएंट आप 9.45 लाख रुपये में खरीद सकते हैं. Hyundai Grand i10 Nios की बात करें तो इसकी कीमत 5.28 लाख रुपये से लेकर 8.50 लाख रुपये तक है. इस लिस्ट में सबसे किफायती गाड़ी मारुति सुजुकी इग्निस है. इसकी शुरुआती कीमत 5.10 लाख रुपये और टॉप वैरिएंट की कीमत 7.47 लाख रुपये है.

पंच कुल 4 वेरिएंट्स में उपलब्ध है – प्योर, एडवेंचर, एक्म्पलिश्ड और क्रिएटिव. हालांकि, एएमटी यूनिट के साथ एंट्री-लेवल प्योर ट्रिम उपलब्ध नहीं है. मारुति सुजुकी इग्निस और बलेनो में एक समान वैरिएंट लाइन-अप है. इसमें चार ट्रिम्स शामिल हैं – सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा. इसके अलावा, स्विफ्ट के ट्रिम लाइन-अप में भी चार वेरिएंट LXI, VXI, ZXI और ZXI+ शामिल हैं. वहीं, Hyundai Grand i10 Nios 5 वैरिएंट – एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्ज़, टर्बो और एस्टा में उपलब्ध है.

2021 Tata Punch India Launch LIVE Updates: टाटा की नई एसयूवी लॉन्च, सभी वैरिएंट्स के लिए ये कीमतें हुईं तय

फीचर्स के मामले में टाटा पंच काफी बढ़िया कार है. यह टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कूल्ड ग्लोवबॉक्स, एलईडी डीआरएल और प्रोजेक्टर हेडलैंप जैसे फीचर्स से लैस है. इसमें भी Altroz की तरह 90-डिग्री ओपनिंग दरवाजे मिलते हैं. हालांकि यहां इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पंच में 60:40 के अनुपात में स्प्लिट रियर सीट नहीं है, वहीं ग्रैंड i10 Nios, बलेनो, स्विफ्ट और इग्निस में आपको यह फीचर भी मिल जाता है. ये सभी कारें Android Auto और Apple CarPlay कंपैटिबिलिटी के साथ आती हैं.

इसके अलावा, बलेनो में यूवी कट ग्लास है, जो इस लिस्ट में किसी अन्य कार में उपलब्ध नहीं है. मोटे तौर पर, इन सभी मॉडलों में ज्यादातर फ़ीचर्स एक जैसे हैं. इनमें टच-इनेबल्ड इंफोटेनमेंट यूनिट, कीलेस एंट्री एंड गो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पावर विंडो जैसी कई जरूरी चीजें हैं. हालांकि, टियागो और इग्निस में क्रूज कंट्रोल का फीचर नहीं है. इसके अलावा, पंच में ट्रैक्शन प्रो मोड है, जिसकी वजह से ना सिर्फ अच्छी सड़क में बेहतर है बल्कि कीचड़ से भी गाड़ी को निकालने में सक्षम है.

Car Discounts Offer: Hyundai की इन कारों पर त्योहारी सीजन में मिल रही है बंपर छूट, जानिए कितना होगा फायदा

टियागो और पंच में 1.2 लीटर रेवोट्रॉन मोटर लगाया गया है, जिसमें 84 HP की पीक पावर और 113 एनएम अधिकतम टॉर्क को बाहर निकालने के लिए 3-सिलेंडर सेट अप मिलता है. स्विफ्ट और बलेनो 1.2 लीटर 4-सिलेंडर यूनिट के साथ आते हैं, जो 88.7 HP पीक पावर और 113 एनएम अधिकतम टॉर्क देता है. हालांकि, बलेनो, मारुति सुजुकी की SHVS माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक से भी लैस है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड एमटी शामिल है, लेकिन स्विफ्ट के ऑटोमैटिक ट्रिम्स में एएमटी मिलता है, जबकि बलेनो के ऑटोमैटिक वेरिएंट में सीवीटी मिलता है.

इग्निस में भी 1.2 लीटर का मोटर है, लेकिन यह 82 PH की पीक पावर और 113 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड एएमटी के साथ जोड़ा जा सकता है. दूसरी ओर, Hyundai Grand i10 Nios को तीन इंजन विकल्पों – 1.2L पेट्रोल, 1.2L डीजल और 1.0L टर्बो-पेट्रोल के साथ पेश किया गया है. Nios केवल दो गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध है – 5-स्पीड MT और 5-स्पीड AMT. इसके साथ ही, Nios फैक्ट्री फिटेड CNG किट के विकल्प के साथ भी उपलब्ध है.

(Article : Mohit Bhardwaj)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.