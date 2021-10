Tata Punch Launch : टाटा ने पेश की अपनी सबसे सस्ती एसयूवी Punch, जानिए इसके वैरिएंट्स की खूबियां

Tata Punch Launch : टाटा मोटर ने भारतीय बाजार में अपनी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी पंच (Punch) को पेश कर दिया है. कंपनी 20 अक्टूबर को इस मॉडल को लॉन्च करने की योजना बना रही है. इसे 21,000 रुपये में देश भर में कंपनी की वेबसाइट और बिक्री नेटवर्क पर बुक किया जा सकता है. Punch 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और स्वचालित ट्रांसमिशन दोनों ही विकल्पों में मिलेगी. पंच कार एसयूवी वाली विशेषताओं के साथ आती है, जैसे लंबी सीटिंग, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, 370 मिमी वाटर वेडिंग क्षमता आदि. टाटा मोटर्स के यात्री वाहन कारोबार इकाई के उपाध्यक्ष (बिक्री, विपणन एवं ग्राहक सेवा) राजन अंबा ने पीटीआई-भाषा से कहा, “जैसा कि हमने बीते कुछ वर्षों में देखा है, आज एसयूवी का मतलब केवल आकार से नहीं है बल्कि रवैये एवं अभिव्यक्ति से है. लोग अपेक्षाकृत ज्यादा चौड़ाई के साथ एक छोटी एसयूवी या सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी तलाश रहे हैं. पंच को ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.”

पंच को शहर के साथ ही खराब सड़कों के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसलिए, इसमें 20.3 डिग्री का एप्रोच एंगल, 22.2 डिग्री का रैंप-ओवर एंगल और 37.6 डिग्री का डिपार्चर एंगल है. साथ ही इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी 370 एमएम है. इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर रेवोट्रॉन मोटर का इस्तेमाल किया गया है. थ्री-पॉट पावरप्लांट 86 पीएस का पीक पावर आउटपुट और 113 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करने में सक्षम है. इसे या तो 5-स्पीड एमटी या 5-स्पीड एएमटी से जोड़ा जा सकता है.

पंच के वैरिएंट लाइन-अप में चार वेरिएंट शामिल हैं – प्योर, एडवेंचर, Accomplished और क्रिएटिव. इसके अलावा, तीन कस्टमाइज़ेशन पैक हैं – रिदम पैक, डैज़ल पैक और इरा पैक. हम आपको बताएंगे कि वैरिएंट्स में खास क्या है.

प्योर वेरिएंट पंच पर एंट्री-लेवल ग्रेड है. यह कुछ खास फीचर्स के साथ आता है. ये फीचर्स हैं – फ्रंट पावर विंडो, हीटर के साथ एयर कंडीशनिंग, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, 90-डिग्री ओपनिंग डोर, ब्रेक स्वे कंट्रोल, एबीएस के साथ ईबीडी, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज, डुअल-फ्रंट एयरबैग और पावर स्टीयरिंग.

प्योर ग्रेड पर उपलब्ध फीचर्स के अलावा, एडवेंचर ट्रिम कुछ अतिरिक्त फीचर्स के साथ आता है. ये फीचर्स हैं – इंफोटेनमेंट यूनिट के लिए 4-इंच डिस्प्ले, चार स्पीकर, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, ऑल-फोर पावर विंडो, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, पावर एडजस्टेबल ORVM, फ्लिप की के साथ रिमोट लॉकिंग, व्हील कवर, बॉडी-पेंट ORVM, और हेडलैम्प्स के लिए फॉलो-मी फंक्शन.

प्योर और एडवेंचर के फीचर्स के अलावा, Accomplished वैरिएंट में एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलता है. इसके अलावा, इसमें दो ट्वीटर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, फ्रंट फॉग लाइट, एलईडी टेल लैंप, क्रूज़ कंट्रोल, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एक इंजन स्टार्ट-स्टॉप बटन और 15-इंच हाइपर-स्टाइल व्हील मिलते हैं. Accomplished वैरिएंट एक स्वचालित गियरबॉक्स के साथ भी उपलब्ध होगा, जो ट्रैक्शन प्रो मोड के साथ आता है.

पंच की रेंज-टॉपिंग ट्रिम मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा, इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रूफ रेल्स, 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, LED DRLs, इंस्ट्रूमेंट कंसोल के लिए 7-इंच LCD, कूल्ड ग्लोवबॉक्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर-फोल्डिंग ORVM, वॉशर और वाइपर के साथ रियर डिफॉगर, पडल लैंप, रियर-सीट आर्मरेस्ट, और लेदर से लिपटे स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब जैसे फीचर्स मिलेंगे.

कस्टमाइज़ेशन पैक की बात करें तो ये तीन हैं – रिदम, डैज़ल और इरा. आइए जानते हैं इनमें क्या है खास.

रिदम पैक केवल प्योर और एडवेंचर ट्रिम में उपलब्ध है. अगर प्योर वैरिएंट के साथ खरीदा जाता है, तो इसमें आपको चार स्पीकर और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल के साथ इंफोटेनमेंट यूनिट के लिए 4 इंच का डिस्प्ले मिलता है. हायर एडवेंचर ग्रेड में, रिदम पैक में एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, दो ट्वीटर और एक रियर पार्किंग कैमरा के साथ, एडवांस 7-इंच टचस्क्रीन यूनिट शामिल है..

डैज़ल पैक को केवल Accomplished ट्रिम के साथ ही ऑर्डर किया जा सकता है. इसमें 16 इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील, एलईडी डीआरएल, प्रोजेक्टर हेडलैंप, और काले रंग के ए-पिलर्स शामिल हैं, जो Accomplished वेरिएंट की फीचर लिस्ट में हैं.

यह क्रिएटिव ट्रिम खरीदारों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध है. इसमें बोर्ड पर IRA कनेक्टेड कार तकनीक मिलती है, जो किसी भी ट्रिम पर स्टैंडर्ड फिटमेंट के रूप में उपलब्ध नहीं है.

(Article: Mohit Bhardwaj)

