Tata Nexon EV के 3 वेरिएंट्स में मिलेंगे ये खास फीचर, 2020 में हो रही है लॉन्च

Tata Nexon EV भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है. हाल ही में इसे अनवील किया गया है. नेक्सॉन इलेक्ट्रिक की एक्स शोरूम कीमत 15 लाख से 17 लाख रुपये के बीच रह सकती है. यह टाटा की Ziptron इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और 30.2 kWh लीथियम आयन पॉलिमर, लिक्विड कूल्ड बैटरी पैक के साथ आती है. Nexon EV XM, XZ+ और XZ+ Lux तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगी. आइए जानते हैं इन वेरिएंट्स में क्या फीचर्स मिलेंगे…

ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, कनेक्टेड कार ऐप, की लेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, पावर विंडोज, इलेक्ट्रिक टेलगेट, व्हील कवर्स के साथ 16 इंच स्टील व्हील्स, ड्युअल एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल.

इस वेरिएंट में अन्य स्टैंडर्ड फीचर्स के अलावा 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, 7 इंच टचस्क्रीन इनफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ड्युअल टोन रूफ कलर, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स, वियरेबल की फीचर्स मिलेंगे.

अन्य फीचर्स के अलावा इलेक्ट्रिक सनरूफ, लैदर सीट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटोमेटिक हैडलैंप्स फीचर्स मिलेंगे.

Nexon EV में 129hp/254Nm इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. बैटरी 30.2kWh लीथियम आयन IP67 रेटेड है. Nexon EV सिंगल चार्ज पर 300 किमी से ज्यादा दूरी तय कर सकती है. कार 4.6 सेकंड में 0-60kmph और 10 सेकंड से भी कम वक्त में 0-100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. DC फास्ट चार्जर की मदद से यह कार एक घंटे से भी कम वक्त में 80 फीसदी तक और स्टैंडर्ड AC चार्जर की मदद से यह 7-8 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है.

नेक्सॉन ईवी को 21000 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुक कराया जा सकता है. कंपनी ने Nexon EV की एक आधिकारिक माइक्रोसाइट बनाई है. उस पर जाकर, जरूरी जानकारियां भरकर बुकिंग प्रॉसेस पूरी की जा सकती है.

