Tata Nexon EV में मिलेंगे 35 कनेक्टेड कार फीचर्स, ZConnect सिस्टम बनाएगा खास

टाटा मोटर्स (Tata Motors) की इलेक्ट्रिक एसयूवी Nexon EV जनवरी के आखिर में लॉन्च होने वाली है. इस लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने खुलासा किया है कि Nexon EV में ZConnect कनेक्टेड कार सिस्टम मिलेगा. इसकी बदौलत नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में 35 कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे. ZConnect कनेक्टेड कार सिस्टम के चलते Tata Nexon EV में मिलने वाले फीचर्स में उपलब्ध रेंज, चार्जिंग हिस्ट्री, चार्जिंग लेवल्स, पास के चार्जिंग स्टेशन आदि को रिमोटली ट्रैक किया जा सकना शामिल है.

ZConnect सिस्टम लोकेशन बेस्ड सर्विसेज की भी पेशकश करेगा, जैसे व्हीकल ट्रैकिंग. साथ ही व्हीकल की लाइव लोकेशन को चुने गए लोगों को शेयर किया जा सकेगा. कार चोरी होने की स्थिति में Nexon EV का ओनर निकटतम कस्टमर केयर सेंटर को कॉल कर रिमोट इमोबिलाइजेशन की मांग कर सकता है. Nexon EV में क्रैश नोटिफिकेशंस, पैनिक नोटिफिकेशंस और इमरजेन्सी SOS भेज सकने की भी सुविधा रहेगी.

ZConnect ऐप की मदद से Nexon EV के हॉर्न, लाइट, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को रिमोटली एक्टिवेट किया जा सकेगा. इसके अलावा ऐप कार को रिमोटली लॉक व अनलॉक करने की भी सुविधा उपलब्ध कराएगा. ZConnect app से ओनर कस्टमर स्पीड और जियो फेन्स लिमिट सेट कर सकता है. एक अन्य रोचक फीचर यह भी है कि कनेक्टेड कार सिस्टम ड्राइवर के व्यवहार और ड्राइविंग पैटर्न को मॉनिटर करेगा और हर ट्रिप के बाद एक स्कोरकार्ड सबमिट करेगा.

अब घर बैठे ऑर्डर करें Creta, i20 जैसी Hyundai कारें, कंपनी ने लॉन्च किया ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म

Tata Nexon EV दिसंबर 2019 में अनवील हुई थी. इसकी एक्स शोरूम कीमत 15-17 लाख रुपये के बीच रह सकती है. यह तीन वेरिएंट XM, XZ+ और XZ+ Lux में आएगी. इस कार की इलेक्ट्रिक मोटर 129 hp पावर और 245 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगी. Nexon EV सिंगल चार्ज पर 300 किमी से ज्यादा दूरी तय कर सकती है. यह इलेक्ट्रिक कार 4.6 सेकंड में 0-60kmph और 10 सेकंड से भी कम वक्त में 0-100kmph की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.