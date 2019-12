Tata Nexon EV की बुकिंग शुरू, 25000 रु देकर ऐसे करा सकते हैं बुक

Tata Nexon EV पिछले सप्ताह पेश हुई है और अब इसके लिए बुकिंग्स भी शुरू हो गई हैं. 21000 रुपये के टोकन अमाउंट पर इस इलेक्ट्रिक कार को बुक कराया जा सकता है. Nexon EV को 2020 में लॉन्च किया जाएगा. Nexon EV तीन वेरिएंट XM, XZ+ और XZ+ Lux में आएगी. इसमें तीन रंग टील ब्लू, व्हाइट और सिल्वर मिलेंगे.

Nexon EV की एक्स शोरूम कीमत 15-17 लाख के बीच रह सकती है. कंपनी ने Nexon EV की एक आधिकारिक माइक्रोसाइट बनाई है. इस माइक्रोसाइट पर जाकर, जरूरी जानकारियां भरकर निर्देश फॉलो करते हुए Nexon EV को बुक कराया जा सकता है.

शुरुआत में Nexon EV चुनिंदा शहरों में और चुनिंदा डीलरशिप पर ही उपलब्ध होगी. इन शहरों में अ​हमदाबाद, बेंगलुरु, चाकन, चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हैदराबाद, जयपुर, कलयाण, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मीरा रोड, मुंबई, नागपुर, नोएडा, पुणे और सूरत शामिल हैं.

Nexon EV में 129hp/254Nm आउटपुट देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर और IP67 रेटेड 30.2 kWh लीथियम आयन पॉलिमर, लिक्विड कूल्ड बैटरी है. यह कार सिंगल चार्ज पर 300 किमी से ज्यादा की रेंज देती है. इसमें फास्ट चार्जिंग भी उपलब्ध कराई है. Nexon EV 4.6 सेकंड में 0-60kmph और 10 सेकंड से भी कम वक्त में 0-100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है.

MG ZS EV की बुकिंग्स शुरू, 50000 रु है टोकन अमाउंट; ऐसे करा सकते हैं बुक

Nexon EV DC फास्ट चार्जर से एक घंटे के अंदर 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है. स्टैंडर्ड AC चार्जर से इसे फुल चार्ज होने में 7-8 घंटे लगते हैं. यह कार 15 एंपियर थ्री पिन सॉकेट से भी चार्ज की जा सकती है.

Nexon EV में दो ड्राइविंग मोड- ड्राइव और स्पोर्ट हैं. इसके फीचर्स में इलेक्ट्रिक सनरूफ, Apple Carplay और Android Auto को सपोर्ट करने वाला 7 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक हैडलैंप्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ड्युअल एयरबैग्स, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेजेस, EBD के साथ ABS, रिमोट कनेक्टिविटी, टू अवे अलर्ट, इंट्रूजन अलर्ट, 7.0-inch TFT यूनिट, की लेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट—स्टॉप आदि फीचर्स व सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.