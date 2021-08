Festive Season Launch: टाटा मोटर्स इस दिवाली लांच करेगी mini SUV Punch, फेस्टिव सीजन में कार खरीदारों को मिलेंगे अधिक विकल्प

Festive Season Launch: भारत में फेस्टिव सीजन में गाड़ियों के खरीदने को शुभ माना जाता है और ऑटो कंपनियों भी इस शुभ मौके पर ग्राहकों को डिस्काउंट ऑफर करती हैं या नए मॉडल लांच करती हैं. ताजा कड़ी में देश की दिग्गज ऑटो कंपनी Tata Motors ने आज सोमवार 23 अगस्त को अपनी mini SUV Punch को आने वाले फेस्टिव सीजन में लांच करने की जानकारी दी है. पंच एच2एक्स कांसेप्ट पर आधारित है जिसे पहली बार ऑटो एक्सपो 2020 (Auto Expo 2020) के दौरान पहली बार प्रदर्शित किया गया था. यह कंपनी के कांपैक्ट एसयूवी के ठीक एक पायदान नीचे की एसयूवी होगी और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इसे इस साल दिवाली के आस-पास लांच किया जाएगा. इस साल दिवाली 4 नवंबर को है.

टाटा मोटर्स ने इस साल दिवाली के फेस्टिव सीजन में देश भर में mini SUV Punch के लांचिंग की जानकारी देते हुए कहा कि पंच टफ यूटिलिटी और स्पोर्टिंग डायनेमिक्स का मिक्स्चर होगा कंपनी ने अपनी इस मिनी एसयूवी के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है. टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट (पैसेंडर वेहिकल बिजनेस यूनिट) शैलेश चंद्र ने कहा कि जैसा कि नाम से संकेत मिल रहा है, वैसे ही टाटा पंच एक एनर्जेटिक वेहिकल होगी जिससे किसी भी रास्ते पर जाना लोगों के लिए संभव होगा.

चंद्र के मुताबिक इसे ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया गया है और जो ग्राहक एसयूवी की खासियतों वाला कोई कांपैक्ट सिटी कार तलाश रहे हैं, उनकी खोज यहां पूरी हो जाएगी. पंच टाटा मोटर्स के एसयूवी रेंज की चौथी गाड़ी होगी जिससे ग्राहकों के लिए चुनने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे. यह पहली एसयूवी है जिसे अल्फा-एआरसी (एजाइल लाइट फ्लेक्सिबल एडवांस्ड आर्किटेक्चर) प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इंपैक्ट 2.0 डिजाइन लैंगुएज के तहत विकसित किया गया है.

