Tata Nexon EV price hiked: सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार हुई महंगी, चेक करें टाटा नेक्सॉन ईवी के सभी वैरिएंट्स की नई कीमतें

Tata Nexon EV price hiked: कंपनी ने Tata Nexon EV के सभी वेरिएंट्स के दाम में 25 हजार रुपये का इजाफा किया है.

कार बनाने वाली दिग्गज कंपनी Tata Motors ने अपनी पॉपुलर एसयूवी Tata Nexon EV की कीमतों में बढ़ोतरी का एलान किया है.

Tata Nexon EV price hiked: कार बनाने वाली दिग्गज कंपनी Tata Motors ने अपनी पॉपुलर एसयूवी Tata Nexon EV की कीमतों में बढ़ोतरी का एलान किया है. कंपनी ने Tata Nexon EV के सभी वेरिएंट्स के दाम में 25 हजार रुपये का इजाफा किया है. Nexon EV इस समय देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है. इसे सबसे पहले भारत में जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था और तब से अब तक इस EV की 14,000 से ज्यादा गाड़ियां बिक चुकी हैं. Tata Nexon EV की नई कीमतें 14.54 लाख रुपये से 17.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हैं. 2022 Honda Africa Twin Adventure Sports भारत में लॉन्च, कीमत 16.01 लाख रुपये, चेक करें डिटेल ये हैं नई कीमतें Nexon EV वैरिएंट्स नई कीमत पूरानी कीमत कीमत में अंतर XM 14.54 लाख रुपये 14.29 लाख रुपये 25 हजार रुपये XZ+ 15.95 लाख रुपये 15.70 लाख रुपये 25 हजार रुपये XZ+ Dark 16.29 लाख रुपये 16.04 लाख रुपये 25 हजार रुपये XZ+ Lux 16.95 लाख रुपये 16.70 लाख रुपये 25 हजार रुपये XZ+ Lux Dark 17.15 लाख रुपये 16.90 लाख रुपये 25 हजार रुपये Tata Nexon EV वर्तमान में XM, XZ+, XZ+ Lux, XZ+ Dark Edition और XZ+ Lux Dark Edition नाम से पांच वेरिएंट्स में उपलब्ध है. सभी वेरिएंट्स की कीमत में 25,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Nexon EV में इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 30.2kWh लीथियम-आयन बैटरी पैक मिलता है. पॉवरट्रेन 129 hp की अधिकतम शक्ति और 245 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. Price Hike Alert: Audi के बाद अब Mercedes ने बढ़ाई कीमतें, अगले महीने से इतनी महंगी हो जाएंगी सभी मॉडल की कारें Nexon EV की ARAI- सर्टिफाइड ड्राइविंग रेंज प्रति चार्ज 312 किमी है. इसके अलावा, डीसी फास्ट चार्जर का उपयोग करके इसे केवल 60 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि एक रेगुलर चार्जर के ज़रिए इसे आठ घंटे में 20 से 100 प्रतिशत तक चार्ज कर सकते हैं. टाटा मोटर्स इस साल नेक्सॉन ईवी का एक लॉन्ग रेंज वर्ज़न लॉन्च करने की योजना बना रही है. (Article: Shakti Nath Jha)

