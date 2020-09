सस्ते में खरीदें Tata की कार; Harrier, Nexon, Tiago और Tigor पर 65000 रु तक की छूट

टाटा मोटर्स (Tata Motors) की कारों पर सितंबर माह के डिस्काउंट शुरू हो चुके हैं. इसके तहत Harrier SUV, Nexon, Tiago, Tigor को सस्ते में खरीदा जा सकता है. हालांकि Tata Altroz पर कोई ऑफर नहीं है. ग्राहक कार को ऑनलाइन या फिर कंपनी की अधिकृत डीलरशिप से बुक करा सकते हैं. अलग-अलग कार मॉडल्स पर टाटा डीलरशिप की ओर से फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 5000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट है.

सितंबर माह में टाटा टियागो पर 15000 रुपये की नकद छूट का फायदा लिया जा सकता है. अगर कोई पुरानी कार एक्सचेज कर नई टियागो खरीदता है तो 10000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट हासिल किया जा सकता है. कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए 3000 रुपये का कॉरपोरेट बोनस लागू है.

Tata Tigor की बात करें तो इस गाड़ी पर 15000 रुपये तक का कैश बेनिफिट और इतने ही अमाउंट का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है. Tata Nexon की खरीद पर केवल 15,000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट है, जो कि डीजल मॉडल तक सीमित है. Tata Harrier पर मिल रहे डिस्काउंट की बात करें तो इस एसयूवी के XZ+, XZA+ वेरिएंट और डार्क एडिशन को छोड़ अन्य सभी वेरिएंट पर 25000 रुपये तक का कैश बेनिफिट दिया जा रहा है. वहीं एक्सचेंज बेनिफिट 40000 रुपये का है. इस तरह हैरियर पर कुल 65,000 रुपये तक का फायदा लिया जा सकता है. Tata Harrier Dark Edition, XZ+, और XZA+ वेरिएंट पर केवल 40000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट लागू है.

टाटा मोटर्स ने हाल ही में Nexon का नया वेरिएंट Nexon XM(S) लॉन्च किया है. सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किए गए इस वेरिएंट की दिल्ली एक्सशोरूम कीमत 8.36 लाख 10.30 लाख रुपये के बीच शुरू है. XM(S) वेरिएंट के सनरूफ के साथ लॉन्च होने के बाद Nexon इस फीचर के साथ आने वाली देश में सबसे सस्ती कार बन गई है.

इसके अलावा Harrier लाइनअप में भी XT+ वेरिएंट जोड़ा गया है. इसकी भी सबसे बड़ी खासियत पैनोरैमिक सनरूफ है. Tata Harrier XT+ का एक्स शोरूम इंट्रोडक्टरी प्राइस 16.99 लाख रुपये है. यह कीमत केवल सितंबर माह के अंदर इस वेरिएंट की बुकिंग और 31 दिसंबर तक डिलीवरी के लिए लागू होगी. 1 अक्टूबर से हैरियर XT+ वेरिएंट की कीमत बढ़ जाएगी.

