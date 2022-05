Tata Nexon EV Max भारत में लॉन्च, दमदार रेंज के साथ मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स, कीमत समेत पूरी डिटेल

Tata Nexon EV Max की खास बात यह है कि इसमें बड़ी बैटरी दी गई है और यह सिंगल चार्ज में 437 किमी तक की दूरी तय कर सकती है.

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Nexon EV Max को लॉन्च कर दिया है.

Tata Motors Nexon EV Max: कार बनाने वाली दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Nexon EV Max को लॉन्च कर दिया है. टाटा मोटर्स ने इसे 17.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. नई Nexon EV Max इलेक्ट्रिक कार, Nexon EV का ही एडवांस वर्ज़न है. खास बात ये है कि इस कार में बड़ी बैटरी दी गई है और कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 437 किमी तक की दूरी तय कर सकती है. वैरिएंट्स, बैटरी और कीमत नई Nexon EV Max को दो वैरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें XZ+ और XZ+ LUX वैरिएंट शामिल हैं. इनमें से प्रत्येक दो चार्जिंग ऑप्शन के साथ आएगा. Tata Nexon EV Max को कंपनी ने 3 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है. इसमें यूनिक Intensi-Teal कलर स्कीम है. इसके अलावा, Daytona Grey और Pristine White का ऑप्शन भी है. यह कार स्टैंडर्ड डुअल टोन में आएगी. नई Nexon EV Max कार में टाटा की Ziptron टेक्नोलॉजी है और इसमें 40.5kWh बड़ा लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलता है. इसकी मदद से यह कार 40 फीसदी ज्यादा यानी 437 किमी का रेंज देती है. Mercedes-Benz ने भारत में लॉन्च की नई सी-क्लास सेडान, बंपर बुकिंग के चलते बढ़ा वेटिंग पीरियड यहां हमने नई Nexon EV Max की कीमत से जुड़ी पूरी डिटेल दी है. इसके अलावा, मोटर को भी अपग्रेड किया गया है और अब यह 140.7bhp की पीक पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. नतीजतन, इस कार को 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सिर्फ 9 सेकंड का समय लगता है. इस कार की टॉप स्पीड 140 किमी प्रति घंटे है. चार्जिंग और ड्राइविंग मोड चार्जिंग की बात करें तो नई Nexon EV Max कार 3.3kW चार्जर या 7.2kW AC फास्ट चार्जर के विकल्प के साथ उपलब्ध होगा. 7.2 kW का AC फास्ट चार्जर या तो घर पर या वर्कप्लेस पर लगाया जा सकता है और यह कार को 6.5 घंटे में चार्ज कर सकता है. नई Nexon EV Max कार 50kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है और इसे 56 मिनट में 0-80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है. नेक्सॉन ईवी मैक्स में 3 ड्राइविंग मोड हैं- ईको, सिटी और स्पोर्ट. यह रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के चार लेवल्स के साथ आता है. 2022 KTM RC 390 जल्द होगी लॉन्च, जानिए इसकी कीमत और फीचर्स से जुड़ी पूरी डिटेल मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स इसके अलावा, इसे अपग्रेडेड ZConnect 2.0 कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी पर आठ नए फीचर्स मिलते हैं. ऐड-ऑन फीचर लिस्ट में स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन, ऑटो/मैनुअल डीटीसी चेक, चार्जिंग की लिमिट तय करना, मंथली व्हीकल रिपोर्ट्स और एन्हांस्ड ड्राइव एनालिटिक्स शामिल हैं. टाटा ने नेक्सॉन ईवी मैक्स के केबिन में भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं. सेंट्रल कंसोल में एक अहम सुधार हुआ है और एक्टिव मोड डिस्प्ले के साथ एक ज्वेलेड कंट्रोल नॉब, मकराना बेज इंटीरियर, फ्रंट पैसेंजर के लिए वेंटिलेशन के साथ लेदर सीटें, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, ऑटो-डिमिंग IRVM और क्रूज़ कंट्रोल मिलता है. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नेक्सॉन ईवी मैक्स में ESP के साथ i-VBAC (इंटेलिजेंट – वैक्यूम-लेस बूस्ट एंड एक्टिव कंट्रोल), हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो व्हीकल होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं. Nexon EV Max की बैटरी और मोटर वारंटी 8 साल या 1,60,000 किमी है. (Aakash Paul)

