Tata Altroz Vs Hyundai Elite i20 Vs Maruti Baleno: इंजन, पावर और फीचर्स में किसका रहेगा जलवा

टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियम हैचबैक Altroz को ग्लोबली अनवील कर दिया है. जनवरी 2020 में इसे लॉन्च किया जाएगा. Altroz की बुकिंग 4 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जिसके लिए प्री-बुकिंग अमाउंट 21000 रुपये रहने की खबरें हैं. लॉन्च के बाद भारतीय बाजार में Altroz का मुकाबला जिन कारों से है, उनमें Maruti Suzuki Baleno और Hyundai Elite i20 भी शामिल हैं. आइए जानते हैं इंजन, पावर, प्राइस और फीचर्स में ये तीनों कार कैसे एक-दूसरे को टक्कर देंगी…

Tata Altroz की कीमत का खुलासा अभी नहीं हुआ है लेकिन यह 5.5 लाख से 8.5 लाख रुपये के बीच रह सकती है. वहीं मारुति सुजुकी बलेनो की एक्स शोरूम कीमत 5.59 लाख से 8.90 लाख रुपये तक है. Hyundai Elite i20 की एक्स शोरूम कीमत 5.53 लाख से 9.34 लाख रुपये तक है.

Tata Altroz में Tata Tiago वाला 1.2 लीटर, 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 83 HP पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. इसके अलावा एक 1.5 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बो डीजल इंजन भी मिलेगा. यह यूनिट 90 hp पावर और 200 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है. दोनों इंजन BS6 कंप्लायंट होंगे और दोनों के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया जाएगा.

Maruti Suzuki Baleno की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर, 4 सिलिंडर पेट्रोल इंजन है, जो 82 hp पावर और 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है. इसके अलावा एक 1.3 लीटर डीजल इंजन भी है, जो 74 hp पावर और 190 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. दोनों इंजनों के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है. हालांकि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ भी उपलब्ध है. इस कार का केवल पेट्रोल इंजन BS6 कंप्लायंट है. कंपनी बलेनो में एक 1.2 लीटर, 4 सिलिंडर ड्युअल जेट पेट्रोल इंजन की भी पेशकश करती है, जो 89 hp पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है.

Hyundai Elite i20 में 1.2 लीटर, 4​ सिलिंडर पेट्रोल इंजन है. यह 82 hp पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा एक 1.4 लीटर, 4 सिलिंडर डीजल इंजन भी मिलता है, जो 89 hp पावर और 220 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और डीजल इंजन के सथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है. हालांकि पेट्रोल इंजन चुनिंदा वेरिएंट्स में CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ भी उपलब्ध है. Elite i20 का कोई भी इंजन विकल्प अभी BS6 कंप्लायंट नहीं है.

Tata Altroz में 7 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, जो Android Auto और Apple Car Play को सपोर्ट करता है. साथ में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, वियरेबल की, DRLs के साथ LED हैडलैंप्स, हर्मन कार्डन साउंड सिस्टम, 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स हैं.

Maruti Suzuki Baleno में भी Android Auto और Apple Car Play को सपोर्ट करने वाला 7 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश बटन स्टार्ट, LED DRLs के साथ LED प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स, रिमोट कीलेस एंट्री, वॉइस कमांड आदि हैं.

Hyundai Elite i20 में भी Android Auto और Apple Car Play को सपोर्ट करने वाला 7 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है. साथ में प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स, LED DRLs, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस रि​कग्निशन, Auto Link (कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी), i-Blue (Audio रिमोट एप्लीकेशन) जैसे फीचर्स मौजूद हैं.

