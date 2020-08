Tata Altroz हुई महंगी, खरीदने से पहले चेक कर लें हर मॉडल की नई कीमत

टाटा मोटर्स (Tata Motors) की प्रीमियम हैचबैक Altroz की कीमत बढ़ गई है. इस कार को जनवरी 2020 में 5.29 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया था. अब Altroz की कीमत 5.44 लाख रुपये से शुरू है. यानी इसकी कीमतों में 15000 रुपये तक का इजाफा किया गया है. हालांकि Altroz के बेस XE डीजल वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है. टाटा अल्टरोज की नई एक्स शोरूम दिल्ली कीमतें इस तरह हैं…

Tata Altroz Petrol

Tata Altroz Diesel

टाटा Altroz का मुकाबला भारतीय बाजार में Maruti Suzuki Baleno व Hyundai Elite i20 जैसी कारों से है. कार के सेफ्टी फीचर्स में ड्युअल एयरबैग्स, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड वॉर्निंग अलर्ट स्टैंडर्ड तौर पर शामिल हैं.

Tata Altroz में BS6 पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प दिए गए हैं. पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर, 3 सिलिंडर यूनिट है. यह 84 HP पावर और 114 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. 1.5 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन 90 HP पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. Altroz में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.

