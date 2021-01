Tata Altroz iTurbo की कीमतों का खुलासा आज, हिंग्लिश में दे सकेंगे 70 वॉइस कमांड

Tata Altroz iTurbo Launch: टाटा मोटर्स (Tata Motors) आज Altroz iTurbo की कीमतों का खुलासा करने वाली है. इसे 13 जनवरी को अनवील किया गया. Altroz iTurbo का मुकाबला Hyundai i20 टर्बो और फाॅक्सवैगन Polo TSI से है. Altroz iTurbo की बुकिंग 14 जनवरी से शुरू हो चुकी है. इसे 11000 रुपये के अमाउंट पर बुक कराया जा सकता है. Tata Altroz iTurbo का सबसे खास फीचर हिंग्लिश वॉइस कमांड है.

Tata Altroz iTurbo में नया 1.2 लीटर, 3 सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा. यह 180 HP पावर और 140 NM का पीक टाॅर्क जनरेट करने में सक्षम है. इसकी मदद से कार केवल 12 सेकेंड्स में 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है. Altroz iTurbo में 5 स्पीड मैनुअल मिलेगा. कार का माइलेज 18.13 kmpl रहने का दावा है.

नई Altroz iTurbo में टाटा की IRA टेक्नोलाॅजी का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मदद से कई कनेक्टेड फंक्शंस को एक्सेस किया जा सकता है. नई MG हेक्टर 2021 की तरह Tata Altroz iTurbo भी हिंग्लिश वाॅइस कमांड समझ सकती है. कार को हिंग्लिश में 70 कमांड दी जा सकती हैं.

Tata Altroz iTurbo में नया हार्बर ब्लू कलर विकल्प दिया गया है. इंटीरियर की बात करें तो Altroz iTurbo में लाइट ग्रे इंटीरियर्स के साथ लेदर सीट्स हैं. एक एक्सप्रेस कूल फीचर दिया गया है, जो कार केबिन को तेजी से कूल कर सकता है. कार के अन्य फीचर्स में ऑटोमेटिक हैडलैंप्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, एप्पल कारप्ले और एंड्राॅयड ऑटो को सपोर्ट करने वाला 7 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वियरेबल की, पुश स्टार्ट-स्टाॅप बटन आदि शामिल हैं. Altroz iTurbo तीन वेरिएंट XT, XZ और XZ+ में आएगी, जिनमें ये फीचर्स मिलेंगे…

