Tata Altroz की ग्लोबल अनवीलिंग आज रात, Maruti Baleno और Hyundai i20 से रहेगी टक्कर

टाटा मोटर्स (Tata Motors) की बहुप्रतीक्षित Tata Altroz को आज यानी मंगलवार को ग्लोबली अनवील होने जा रही है. कंपनी इसे रात 8.30 बजे जैसलमेर में आधिकारिक तौर पर सबके सामने पेश करेगी. Altroz की बुकिंग 4 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार प्री-बुकिंग अमाउंट 21000 रुपये रहेगा.

इस प्रीमियम हैचबैक की पहली यूनिट 27 नवंबर को टाटा मोटर्स के पुणे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बाहर आई है. Altroz को जनवरी 2020 में लॉन्च किया जाना है. कार की कीमत 5.5 लाख से 8.5 लाख रुपये के बीच रह सकती है. लॉन्च के बाद भारतीय बाजार में Altroz का मुकाबला Maruti Suzuki Baleno, Hyundai i20, Toyota Glanza, Honda Jazz और Volkswagen Polo से रहेगा.

Altroz is coming soon to the Golden City of Jaisalmer. Watch the live global unveil of Altroz – #TheGoldStandard on 3rd Dec, 8.30pm. Stay tuned on our social media pages to know more. pic.twitter.com/BAtgu6nf3z

Tata Altroz में डीजल इंजन मिलने की उम्मीद न के बराबर है, हालांकि BS VI पेट्रोल इंजन मिल सकता है. पेट्रोल इंजन या तो Tata Tiago वाली 1.2 लीटर, 3 सिलिंडर यूनिट हो सकता है, जो 83 HP पावर जनरेट करने में सक्षम है. या फिर Nexon वाला इसी यूनिट का टर्बोचार्ज्ड डेरिवेटिव दिया जा सकता है, जो 110 HP पावर जनरेट कर सकता है. ट्रांसमिशन विकल्प की बात करें तो यह 5 स्पीड या 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स रहेगा.

Altroz के संभावित फीचर्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रमेंट क्लस्टर, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील LED हैडलैंप्स व DRLs, 5 स्पोक अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स शामिल हैं. कार के अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करने वाला फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. टाटा के ALFA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड Altroz की डिजाइन IMPACT 2.0 डिजाइन लैंग्वेज पर बेस्ड है.

