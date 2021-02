Suzuki Swift Sports World Champion एडिशन से उठा पर्दा, मॉडल में हुए ये बदलाव; जानें डिटेल

Suzuki Swift Sports World Champion edition unveil: जहां मारुति सुजुकी देश में अपडेटेड स्विफ्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं, पेरेंट कंपनी ने ग्लोबली लिमिटेड-रन स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियन एडिशन पर से पर्दा हटाया है. सुजुकी स्विफ्ट स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियन एडिशन की बिक्री इटली में होगी और यह केवल सात यूनिट्स तक सीमित है. इस एडिशन को सुजुक की सातवीं वर्ल्ड चैंपियनशिप MotoGP जीत को मनाने के लिए लाया गया है. जीतने वाली MotoGP बाइक के ब्लू और सिल्वर कलर को कार पर रखा गया है.

इसके अलावा बाहर बोनेट के साथ छत पर नई स्ट्राइप को देखा जा सकता है. अंदर डोक कार्ड्स हैं, डैशबोर्ड पर नियोन हाइलाइट्स हैं और MotoGP वर्ल्ड चैंपियन Joan Mir का सिग्नेचर मौजूद है. इसे छोड़कर रेगुलर कार से कोई दूसरे बदलाव नहीं किए गए हैं. यह एक सीमित एडिशन है और दूसरे बाजारों में उपलब्ध नहीं है.

स्विफ्ट स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियन में 1.4 लीटर का नैचुरली एसपिरेटेड पेट्रोल इंजन मौजूद है. इंजन 127hp की पावर और 253Nm का torque बनाता है. इसके साथ 48V का हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है. मारुति सुजुकी ने लोगों के रिस्पॉन्स को पाने के लिए इसे ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले किया था. इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबोक्स के साथ मोटर है, जो कंपनी की वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी कार में नहीं है.

फेसलिफ्टिड मॉडल की बात करें, तो इसमें न केवल कोस्मेटिक अपडेट होंगे, बल्कि एक नया 1.2 लीटर का डुअलजेट पेट्रोल इंजन भी मिलेगा. इंजन में 90hp की पावर 113Nm torque बनाने की क्षमता है. इसमें स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी भी मिलेगी. 5 स्पीड मैनुअल के अलावा इस मोटर के साथ एक AMT भी पेश किया जाएगा. इस महीने कार की सेल शुरू होने के बाद कीमतों के 20 हजार रुपये तक बढ़ने की उम्मीद है.

