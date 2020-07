Suzuki Motorcycle का गुरुग्राम प्लांट से 50 लाखवां टू-व्हीलर, GIXXER SF 250 BS6 के नाम रहा खिताब

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट ​लिमिटेड (SMIPL) ने सोमवार को गुरुग्राम के खेरकी धोला स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से 50 लाखवां व्हीकल पेश किया. कंपनी की हाल ही में लॉन्च GIXXER SF 250 BS6 यह 50 लाखवां व्हीकल रही. Suzuki Motorcycle India देश में सबसे तेजी से ग्रोथ दर्ज करने वाली टूव्हीलर कंपनियों में शामिल है. कंपनी ने भारत में 14 साल पहले कारोबार शुरू किया था.

इस उपलब्धि पर SMIPL के एमडी कोइचिरो हिराओ ने कहा कि इस साल सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन अपनी 100वीं सालगिरह का जश्न मना रही है. भारत में हमने अपना 50 लाखवां टूव्हीलर पेश किया है और इसी के साथ अपनी सफलता की कहानी में एक और किस्सा जोड़ लिया है. यह उपलब्धि ग्राहकों द्वारा सुजुकी प्रॉडक्ट्स को मिले प्यार और विश्वास का प्रमाण है. हम इसे अपने सभी ग्राहकों, डीलर पार्टनर्स और कर्मचारियों को स​मर्पित करते हैं, जिन्होंने भारत में हमारे सफर को कामयाब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमें 50 लाख व्हीकल के मार्क पर पहुंचने में मदद की.

SMIPL देश में Gixxer 250 और 150 सीरीज, इंट्रूडर मोटरसाइकिल्स और Burgman Street, Suzuki Access 125 स्कूटर्स की बिक्री करती है. वहीं ऑफ रोड बाइक्स में RM-Z250, RM-Z450, DR-Z50 शामिल हैं. कंपनी जल्द ही बिग बाइक सेगमेंट में V-STROM 650 XT BS6 को पेश करने वाली है.

MG Hector Plus लॉन्च, 13.48 लाख रु से शुरू है कीमत; टोयोटा Innova Crysta, महिन्द्रा XUV500 से होगी टक्कर

SMIPL की भारत में 530 से अधिक डीलरशिप हैं. कंपनी ‘Suzuki at your Doorstep’ प्रोग्राम के माध्यम से अपने प्रॉडक्ट्स की डोरस्टेप सेल्स और आफ्टरसेल्स सर्विस भी देती है. इस प्रोग्राम को 1 जून को लॉन्च किया गया था और इसकी पहुंच 279 से अधिक शहरों में है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.