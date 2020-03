Suzuki की पहली BSVI बाइक्स GIXXER और GIXXER SF लॉन्च, 1.11 लाख रु से शुरू है कीमत; जानें पावर और फीचर्स

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SMIPL) ने भारत में GIXXER SF और GIXXER बाइक्स का BSVI वर्जन पेश कर दिया है. ये कंपनी की पहली BSVI कंप्लायंट बाइक हैं. सुजुकी ने इन्हें Auto Expo 2020 में डिस्प्ले किया था. BSVI सुजुकी GIXXER सीरीज की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 1,11,871 रुपये से शुरू है.

नई BSVI Suzuki GIXXER SF व GIXXER में 155cc, 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलिंडर फ्यूल इंजेक्शन, एयर कूल्ड SOHC इंजन है. साथ में SEP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. बाइक का इंजन 13.6ps पावर और 13.8Nm का पीक टौॅर्क जनरेट कर सकता है. 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. BS6 GIXXER बाइक्स में ABS भी दिया गया है.

GIXXER SF का व्हीलबेस 1340mm और ग्राउंड क्लियरेंस 165mm है. वहीं GIXXER बाइक का व्हीलबेस 1,335 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है. GIXXER SF और GIXXER में LED हैडलैंप व टेल लैंप, स्प्लिट सीट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर, ट्विन मफलर, फ्रंट व रियर में डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स हैं.

BS6 Suzuki GIXXER सीरीज भारत में सभी एक्सक्लूसिव SMIPL शोरूम पर बुधवार से ही बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी. इसके अलग-अलग वेरिएंट की कीमतें और कलर ऑप्शंस इस तरह हैं…

SMIPL के एमडी कोइचिरो हिराओ ने कहा कि कंपनी ने अपने फ्लैगशिप ब्रांड GIXXER के साथ तेजी से आगे बढ़ने की योजना बनाई है. BSVI GIXXER SF और GIXXER को भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. अब ये पावर और परफॉरमेंस से समझौता किए बिना ज्यादा इनवायरमेंट फ्रेंडली हो गई हैं.

नई 2020 Honda Africa Twin: धांसू 1,084cc इंजन के साथ 5 मार्च को होगी लॉन्च

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.