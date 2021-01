लौट रही है ‘धूम’ वाली Suzuki Hayabusa, 5 फरवरी को होगा प्रीमियर

आइकॉनिक Suzuki Hayabusa बाइक वापस लौट रही है. इसे GSX1300R के नाम से भी जाना जाता है. भारत में इस बाइक ने धूम फिल्म के रिलीज होने के बाद पॉपुलैरिटी बटोरी थी. फिल्म में अभिनेता जॉन अब्राहम Suzuki Hayabusa बाइक चलाते हुए दिखाए गए थे. नई 2021 Suzuki Hayabusa को 5 फरवरी को अनवील किया जाएगा. Hayabusa 300kmph की टॉप स्पीड देने वाली दुनिया की पहली बाइक्स में से एक है. Hayabusa को पहली बार 1999 में लॉन्च किया गया था और दो दशकों बाद 2018 में डिसकंटीन्यू कर दिया गया था लेकिन अब यह बाइक नए अवतार में वापसी कर रही है.

सुजुकी मोटरसाइकिल ने हाल ही में एक टीजर वीडियो जारी किया है. इससे संकेत मिलता है नई 2021 Hayabusa का ओवरऑल लुक पहले जैसा ही रहेगा. बाइक में टैकोमीटर और स्पीडोमीटर के लिए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही रहेगा. हालांकि इस बार साथ में एक ​छोटी डिजिटल स्क्रीन भी रहेगी.

टीजर वीडियो में 2021 Suzuki Hayabusa में LED DRLs देखी जा सकती हैं. उम्मीद है कि बाइक में LED headlamp भी मिलें. नई Suzuki Hayabusa के इंजन और गियरबॉक्स को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है. हो सकता है कि कंपनी नए इंजन का इस्तेमाल करे, जो कि 1440cc यूनिट रहने की संभावना है. अगर ऐसा हुआ तो यह इंजन 200hp पावर जनरेट कर सकेगा. टीजर वीडियो से यह भी पता चलता है कि बाइक 300kmph स्पीड मार्क को छूती है. यानी यह कन्फर्म है कि इसकी प्रमुख खासियत बरकरार रहेगी.

