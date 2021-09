New Entry in Indian Car Market : नब्बे साल बाद भारत में वापसी करेगी ये कार कंपनी,जानिए कौन सा मॉडल उतारने का है इरादा

ग्लोबल कारमेकर्स कंपनी Stellantis अगले साल भारत और लातिन अमेरिकी मार्केट में अपने नए मॉडल की कार के साथ एंट्री करेगी. रॉयटर्स की खबर के मुताबिक कंपनी यूरोप की मार्केट से बाहर जाकर भी कार बेचना चाहती है. उसका इरादा भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट में अपनी पैठ बढ़ाने का है. भारत में कंपनी Citroen ब्रांड के साथ भारत में उतरेगी. कंपनी 1930 के दशक में भारत में कारोबार करती थी, लेकिन बाद में उसने यह मार्केट छोड़ दिया था. Stellantis ऐसे वक्त में भारत आ रही है जब यहां से कई कार कंपनियां अपना बोरिया-बिस्तर समेट चुकी हैं. हाल में फोर्ड इंडिया ने भारत में प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान किया है.

इस साल Fiat Chrysler and Peugeot-maker PSA के मर्जर के जरिये Stellantis बनी है. इसके बाद अमेरिका में Jeep और Ram जैसे ब्रांड हैं. लेकिन कंपनी यूरोप के मार्केट में अपनी निर्भरता कम करना चाहती है. कंपनी का पूरा फोकस अब भारत जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी वाले देशों पर है. कंपनी ने कहा है कि वह Citroen C3 की नया वर्जन भारत और लातिन अमेरिकी बाजारों में उतारना चाहती है. Citroen C3 को यूरोप में सिटी कार के तौर पर काफी पसंद किया जाता है. कंपनी इस कार को अगले साल दूसरी छमाही में भारत और दूसरे बाजारों में उतार सकती है.

कंपनी का कहना है कि इस मॉडल को भारत में बनाएगा. भारत में यह सीके बिड़ला ग्रुप के साथ एक ज्वाइंट वेंचर में इस मॉडल के कार बनाएगी. ब्राजील में भी इसका प्रोडक्शन होगा. कंपनी ने कहा है कि Citroen उन तीन मॉडलों में से एक होगी जिसे अगले साल भारत और लातिन अमेरिकी मार्केट को लक्ष्य करके उतारा जाएगा. कंपनी ने कहा है कि 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद भारत उसका तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने बन सकता है. हालांकि विदेशी कंपनियों के लिए इंडियन कार मार्केट चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. कंपनियां चिप की कमी और महंगे कमोडिटी का सामना कर रही हैं. भारत छोटी और सस्ती कारों का बाजार माना जाता है. विदेशी कंपनियों के लिए यहां टिकना मुश्किल हो रहा है.

