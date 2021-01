स्पोर्ट्स बाइक चलाने का है शौक, 3 लाख रु में भी हो सकता है पूरा; ये मॉडल मौजूद

Sports bikes below 3 lakh Rs. in India: स्पोर्ट्स बाइक चलाने का अपना ही मजा है. युवाओं में इसका अच्छा खासा क्रेज होता है. लेकिन स्पोर्ट्स बाइक्स की महंगी कीमतों के चलते इन्हें चलाने का हर किसी का शौक पूरा नहीं हो पाता. लेकिन भारतीय टूव्हीलर मार्केट में कुछ स्पोर्ट्स बाइक्स ऐसी भी हैं, जो 3 लाख रुपये के अंदर खरीदी जा सकती हैं. आइए डालते हैं एक नजर ऐसी ही 5 स्पोर्ट्स बाइक्स पर…

इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1 लाख रुपये से शुरू है. Hero Xtreme 160R में नया 160cc, 2 वॉल्व, एयर कूल्ड इंजन है. यह 15hp पावर और 14Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स का इस्तेमाल हुआ है. बाइक के फ्रंट में सिंगल चैनल एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक हैं, रियर में भी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. Hero Xtreme 160R केवल 4.7 सेकंड्स में 0-60 km/h की स्पीड पकड़ सकती है.

Bajaj Pulsar RS200 देश में मौजूद चुनिंदा 200cc फुली फेयर्ड बाइक्स में शामिल है. इसका इंजन 24.5hp पावर और 18.7Nm का टॉर्क पैदा करता है. बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स है. Bajaj Pulsar RS200 की एक्स शोरूम कीमत 1.52 लाख रुपये से शुरू है. बाइक के फ्रंट में ड्युअल चैनल एबीएस और रियर में एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक सेटअप है.

इस मोटरसाइकिल की एक्स शोरूम कीमत 1.40 लाख रुपये से शुरू है. यह Yamaha YZF-R15 का नेकेड वर्जन है. Yamaha MT-15 का 155cc हाइटेक इंजन 18.5hp पावर और 14Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. बाइक के फ्रंट व रियर में डिस्क ​ब्रेक हैं. बाइक में सिंगल चैनल एबीएस का इस्तेमाल हुआ है.

Nissan Magnite को ASEAN NCAP क्रैश टेस्ट में मिली 4 स्टार रेटिंग, इन सेफ्टी फीचर्स से लैस

Bajaj Dominar 400 में 373cc, 4-वॉल्व इंजन है. यह 40hp पावर और 35Nm का टॉर्क पैदा करता है. साथ में स्लिपर क्लच के साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1.98 लाख रुपये से शुरू है. बाइक के फ्रंट व रियर दोनों में एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक सेटअप दिया गया है.

TVS Apache RR310 में 300cc BS6 इंजन दिया गया है. यह 34hp पावर और 27.3Nm का टॉर्क पैदा करता है. साथ में स्लिपर क्लच के साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स भी है. बाइक में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी ​और विभिन्न राइडिंग मोड दिए गए हैं. बाइक के फ्रंट व रियर दोनों में एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल हुआ है. TVS Apache RR310 की एक्स शोरूम कीमत 2.48 लाख रुपये है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.