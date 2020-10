स्पोर्ट्स बाइक का है शौक, शुरुआत के लिए ये 5 मॉडल रहेंगे बेस्ट

बाइक लवर्स आजकल मोटरसाइकिल का माइलेज देखने के साथ-साथ उसकी स्पोर्टी परफॉरमेंस पर भी ध्यान देने लगे हैं. इसके चलते भारत में बिग बाइक्स या यूं कहें स्पोर्ट्स बाइक्स का ट्रेंड बढ़ रहा है. स्टाइलिश स्पोर्ट्स बाइक्स को चलाना अपने आप में खास होता है. अगर आप स्पोर्ट्स बाइक्स के मामले में नौसिखिए हैं या बजट कम है तो भी आप अपना यह शौक पूरा कर सकते हैं. Yamaha, KTM, Suzuki, TVS, Bajaj Auto ने 1.50 लाख रुपये तक की कीमत के अंदर स्टाइलिश स्पोर्ट्स बाइक्स उपलब्ध करा रखी हैं, जो शुरुआत करने के लिए सही विकल्प हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही 5 स्पोर्ट्स बाइक्स के बारे में….

Yamaha YZF-R15 V3.0 का 155cc, सिंगल सिलिंडर, लिक्विड कूल्ड इंजन 19 hp पावर और 14 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में 6 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है. YZF-R15 V3.0 में ऑल LED हैडलैंप, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्लिपर क्लच, यूएसबी चार्जर, ड्युअल चैनल ABS, फ्रंट में 282mm व रियर में 220mm डिस्क ब्रेक, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ जैसे फीचर्स हैं. बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1.48 लाख रुपये है. Yamaha YZF-R15 के स्ट्रीटफाइटर वर्जन की एक्स शोरूम कीमत 1.4 लाख रुपये है.

इन दोनों बाइक्स में 125cc, 4 वॉल्व, लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो 15 hp पावर और 12 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड ट्रांसमिशन है. KTM RC 125 की एक्स शोरूम कीमत 1.6 लाख रुपये और KTM RC 125 Duke की एक्स शोरूम कीमत 1.42 लाख रुपये है.

बजाज RS 200 की एक्स शोरूम कीमत 1.49 लाख रुपये है. इस बाइक में 199.5cc लिक्विड कूल्ड, सिंगल सिलिंडर इंजन है. यह 24 hp पावर ओर 18.7 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. बाइक में ड्युअल चैनल एबीएस, फ्रंट में 300 mm और रियर में 230 mm डिस्क ब्रेक, ट्विन प्रॉजेक्टर हैडलैंप, एलईडी टेल लैंप जैसे फीचर्स हैं.

नई Suzuki Gixxer और Gixxer SF में 155cc, सिंगल सिलिंडर, एयर कूल्ड इंजन है. यह 13.4 hp पावर और 13.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है. Gixxer SF की एक्स शोरूम कीमत 1.24 लाख रुपये है, वहीं Gixxer की एक्स शोरूम कीमत 1.14 लाख रुपये है. बाइक में एलईडी हैडलैंप व टेललैंप, फ्रंट व रियर में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

2020 TVS Apache RTR 200 4V का BS6 इंजन 20.2 hp पावर और 16.8 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड ट्रांसमिशन है. इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1.25 लाख रुपये है. 2020 TVS Apache RTR 200 4V में ग्लाइड थ्रो टेक्नोलॉजी (GTT), स्मार्टफोन को बाइक से कनेक्ट करने के लिए स्मार्ट Xonnect, स्लिपर क्लच, ड्युअल चैनल ABS, फ्रंट में 270 mm और रियर में 240 mm डिस्क ब्रेक, ऑल LED हैडलैंप जैसे फीचर्स हैं.

