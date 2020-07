बर्थडे स्पेशल: MS धोनी के पास हैं एक से बढ़कर एक दमदार बाइक्स, गैराज में Yamaha RD350 से लेकर Kawasaki Ninja H2 तक

‘कैप्टन कूल’ के नाम से जाने जाने वाले इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) उर्फ माही का आज जन्मदिन है. धोनी 39 साल के हो गए हैं. एमएस धोनी को उनकी कैप्टनशिप और बैटिंग के अलावा बाइक्स के शौक के लिए भी जाना जाता है. धोनी के गैराज में एक से बढ़कर एक बाइक हैं. इनमें सुपरस्पोर्ट्स बाइक्स से लेकर विंटेज और क्रूजर बाइक तक शामिल हैं. आइए जानते हैं ‘कैप्टन कूल’ के बाइक गैराज के कुछ खास नगीनों के बारे में…

एमएस धोनी भारत में Kawasaki Ninja H2 के पहले ओनर हैं. इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 35 लाख रुपये है. कई मौकों पर एमएस धोनी अपनी Ninja H2 को चलाते हुए दिखे हैं, विशेषकर अपने होमटाउन रांची में. Kawasaki Ninja H2 बाइक में 998cc, इनलाइन 4 सिलिंडर इंजन है. यह 228 hp पावर और 142 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन MotoGP इंस्पायर्ड 6 स्पीड यूनिट है.

यह महेन्द्र सिंह धोनी के गैराज में मौजूद दूसरी सबसे खास बाइक है. जब धोनी ने इस बाइक को खरीदा था, उस समय इसकी कीमत 27 लाख रुपये थी. आज भी यह बाइक दुर्लभ बाइक्स में से एक है और इसका प्रॉडक्शन काफी सीमित है. Hellcat बाइक में 2.2L V-Twin इंजन है. यह 130 hp पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

Renault की कारों पर 70,000 रु तक का ऑफर; सस्ते में घर लाइए Triber, Kwid और Duster

ऐसा माना जाता है कि Yamaha RD350 धोनी द्वारा सबसे पहले खरीदी गई बाइक्स में से एक है. कुछ रिपोर्ट्स में तो यह दावा है कि धोनी के पास एक Yamaha RD350 नहीं बल्कि इसके 6 मॉडल हैं. कुछ दिन पहले माही की बेटी जीवा धोनी का इस बाइक के साथ वीडियो वायरल हुआ था.

कुछ माह पहले ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में धोनी की फैट बॉय बाइक रांची के उनके फार्महाउस पर पार्क दिख रही थी. Harley-Davidson Fat Boy में 1,690 cc एयर कूल्ड, V-Twin इंजन है. यह 77 hp पावर और 132 Nm का टॉक जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड ट्रांसमिशन है.

एमएस धोनी के पास ब्लैक शेड वाली Kawasaki Ninja ZX-14R है. यह बाइक माही के गैराज में लगभग 10 सालों से है. कुछ दिन पहले उनकी पत्नी साक्षी ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें धोनी के गैराज में मौजूद कई बाइक दिख रही थीं. इनमें Kawasaki Ninja ZX-14R भी शामिल थी. इस बाइक में 1,441 cc, 4 सिलिंडर इंजन है. यह 200 hp पावर आउटपुट देता है. बाइक की टॉप स्पीड 300 kmph है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.