Skoda Kushaq: देश के 100 से अधिक शहरों में मिलेगी स्कोडा की एसयूवी कुशाक, भारतीय बाजार में पहुंच बढ़ाने की रणनीति

जर्मनी के फोक्सवैगन ग्रुप (Volkswagen Group) की सब्सिडियरी कंपनी स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) भारतीय कार बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने डीलर नेटवर्क का बड़े पैमाने पर विस्तार करने जा रही है. कंपनी ने कुछ समय पहले अपनी मध्यम आकार वाली एसयूवी Kushaq को लांच किया था और अब इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अगले महीने तक देश के 100 शहरों में कंपनी के डीलर काम करना शुरू कर देंगे. स्कोडा के मुताबिक सेल्स नेटवर्क का विस्तार कुशाक की लांच स्ट्रैटजी का अहम हिस्सा है.

कंपनी की योजना के मुताबिक स्कोडा की एसयूवी अगले महीने अगस्त 2021 से देश के 100 से अधिक शहरों में मिलने लगेगी. अभी इसकी देश भर के करीब 85 शहरों में उपस्थिति है. स्कोडा ऑटो इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि यह भारतीय मार्केट में प्रवेश के बाद से स्कोडा की सबसे बड़ी पहुंच होगी. कुशाक के अलावा स्कोडा भारत में ऑक्टेविया और रैपिड की भी बिक्री करती है.

कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक विस्तार के बाद सेल्स व ऑफ्टर सेल्स फैसिलिटीज समेत कंपनी के देश भर में 170 से अधिक कस्टमर टचप्वाइंट्स हो जाएंगे. कंपनी की योजना अगले साल 2022 तक देश भर में 225 आउटलेट्स खोलने की है. स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर जैक होलिस का कहना है कि भारत में कुशाक की लांचिंग कंपनी के लिए नए दौर की तरह है और इस विश्व स्तरीय एसयूवी के जरिए देश भर के नए व उभरते बाजारों में ले जाने का विजन रखा गया. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सांगली, भिलवाड़ा, पंचकूला, नवसारी, वापी और हरदोई समेत कई शहरों में स्कोडा की उपस्थिति अगले महीने से दर्ज होगी.

कुछ समय पहले लांच हुए Kushaq लेकर डीलर्स बहुत उत्साहित हैं और अब जब कंपनी देश के कई शहरों में अपना विस्तार कर रही है तो उसे 200 से अधिक डीलरशिप एप्लीकेशन मिले. इसमें नए डीलर्स समेत वर्तमान डीलर्स भी शामिल है जो ब्रांड से जुड़ना चाहते हैं और अतिरिक्त सुविधाएं शुरू करना चाहते हैं. कंपनी ने हाल ही में भारतीय ग्राहकों को अतिरिक्त फायदे और बेहतर अनुभव देने के लिए ‘पीस ऑफ माइंड’ कैंपेन शुरू किया था. यह चार सिद्धातों पर आधारित है- ओनरशिप कॉस्ट, कस्टमर रीच, सुविधा व पारदर्शिता. इसके जरिए कंपनी ऐसे देशों में आफ्टर सेल्स ऑफरिंग्स को मजबूत करने की योजना बना रही है जहां जापानी और कोरियन कार कंपनियों का दबदबा है.

