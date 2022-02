Skoda Slavia भारत में 28 फरवरी को होगी लॉन्च, 11 हजार रुपये का टोकन अमाउंट देकर हो रही बुकिंग

नई Skoda Slavia के लिए प्री-बुकिंग पहले से ही खुली है और कोई भी इसे 11 हजार रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके बुक कर सकता है.

स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) अपनी बिल्कुल-नई प्रीमियम मिड-साइज़ सेडान स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) को लॉन्च करने के लिए तैयार है.

Skoda Slavia: स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) अपनी बिल्कुल-नई प्रीमियम मिड-साइज़ सेडान स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) को लॉन्च करने के लिए तैयार है. कंपनी ने आज एलान किया कि नई Slavia को 28 फरवरी 2022 को लॉन्च किया जाएगा और इसके साथ ही इसके 1.0-लीटर टीएसआई वैरिएंट की कीमतों का खुलासा भी किया जाएगा. इसके अलावा, 1.5-लीटर टीएसआई वैरिएंट की कीमतों का खुलासा 3 मार्च, 2022 को किया जाएगा. स्कोडा ने घोषणा की है कि स्लाविया की टेस्ट ड्राइव और कस्टमर डिलीवरी लॉन्च के दिन से ही शुरू हो जाएगी. वहीं, इसके लिए प्री-बुकिंग पहले से ही खुली हुई है. Despite the industry challenges, I am happy to share that we are delivering on our committed timelines for the launch of both, the 1.0 L and 1.5 L #ŠKODASLAVIA. Test-drives and Customer deliveries to commence with the respective launch dates. pic.twitter.com/QDF2Y9Olzb — Zac Hollis (@Zac_Hollis_) February 10, 2022 नई स्कोडा स्लाविया कंपनी की फाक्सवैगन ग्रुप की न्यू इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत दूसरा प्रोडक्ट है. यह कार कंपनी की इंडिया लाइन-अप में रैपिड की जगह लेगी. डायमेंशन की बात करें तो स्लाविया, रैपिड से काफी बड़ी है. इसके अलावा, 1,752 मिमी की चौड़ाई के साथ यह अपने सेगमेंट में सबसे चौड़ी सेडान है और इसमें 2,651 मिमी का क्लास-लीडिंग व्हीलबेस भी है. Skoda Slavia First Look: Tastefully Designed & Innovatively Loaded दो इंजन विकल्पों में होगी लॉन्च पावरट्रेन ऑप्शन की बात करें तो स्कोडा स्लाविया को दो इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है. पहला 1.0-लीटर TSI मोटर है जो 113 hp की अधिकतम पावर और 178 Nm पीक टार्क जनरेट करता है, इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर AT के साथ जोड़ा गया है. इसके अलावा, इसमें 1.5-लीटर TSI इंजन भी मिलता है जो 148 hp की अधिकतम पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्पीड DSG के साथ जोड़ा गया है. स्लाविया अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल सेडान होगी. फीचर्स और बुकिंग फीचर्स की बात करें तो इसमें टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके साथ ही, इसमें एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, छह एयरबैग भी मिलते हैं. नई स्कोडा स्लाविया के लिए प्री-बुकिंग पहले से ही खुली है और कोई भी इसे 11 हजार रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके बुक कर सकता है. इसे स्कोडा की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक किया जा सकता है, इसके साथ ही, ग्राहक इसे नजदीकी स्कोडा डीलरशिप पर जाकर भी बुक कर सकते हैं. नई स्कोडा स्लाविया का मुकाबला Honda City, Hyundai Verna और Maruti Suzuki Ciaz से होगा. (Article: Shakti Nath Jha)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.