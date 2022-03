Skoda Slavia का 1.5-लीटर TSI वैरिएंट भारत में लॉन्च, 16.19 लाख रुपये शुरुआती कीमत, चेक करें डिटेल

Skoda Slavia : स्कोडा इंडिया (Skoda India) ने स्लाविया मिड-साइज सेडान के 1.5-लीटर टीएसआई वेरिएंट को भारत में लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही, कंपनी ने इस नई कार की कीमतों का एलान भी कर दिया है. स्कोडा स्लाविया के 1.5-लीटर टीएसआई वेरिएंट को भारत में 16.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. स्लाविया के 1.0-लीटर TSI वेरिएंट को पहले ही लॉन्च किया जा चुका है, जिसकी कीमतें 10.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं. अब इसके नए मॉडल 1.5-लीटर TSI वेरिएंट की कीमतें भी आज सामने आ गई हैं. Upcoming Cars in March 2022: मार्च में लॉन्च होंगी Toyota Hilux से BMW X4 facelift तक ये शानदार गाड़ियां, जानें इनकी खूबियां स्कोडा स्लाविया की वैरिएंट-वार एक्स-शोरूम कीमतें नीचे दी गई हैं: 1.0-लीटर टीएसआई वेरिएंट स्कोडा स्लाविया वैरिएंट्स प्राइस (एक्स-शोरूम) Active MT 10.69 लाख रुपये Ambition MT 12.39 लाख रुपये Ambition AT 13.59 लाख रुपये Style MT without sunroof 13.59 लाख रुपये Style MT with sunroof 13.99 लाख रुपये Style AT with sunroof 15.39 लाख रुपये 1.5-लीटर टीएसआई वेरिएंट स्कोडा स्लाविया वैरिएंट्स प्राइस (एक्स-शोरूम) Style MT with sunroof 16.19 लाख रुपये Style AT with sunroof 17.79 लाख रुपये Tata Altroz के ऑटोमैटिक वर्ज़न के लिए बुकिंग शुरू, 21 हजार रुपये टोकन अमाउंट, चेक करें डिटेल इंजन और फीचर्स स्कोडा इंडिया स्लाविया को दो इंजन विकल्पों के साथ पेश कर रही है. पहला 1.0-लीटर TSI मोटर है जो 113 hp और 178 Nm जनरेट करता है, जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर AT से जुड़ा है. इसमें 1.5-लीटर TSI इंजन भी मिलता है जो 148 hp की अधिकतम शक्ति और 250 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्पीड DSG के साथ जोड़ा जाता है. स्कोडा स्लाविया, 1.5-लीटर टीएसआई मोटर अब अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल सेडान है. फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 10.0 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, छह एयरबैग आदि मिलते हैं. नई स्कोडा स्लाविया का मुकाबला Honda City, Hyundai Verna, और Maruti Suzuki Ciaz से है. (Article: Shakti Nath Jha)

