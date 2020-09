Skoda Rapid ऑटोमेटिक भारत में लॉन्च, कीमत 9.49 लाख रु से शुरू; Verna और City से है मुकाबला

Skoda India ने भारत में Rapid के ऑटोमेटिक वर्जन को लॉन्च कर दिया है. Rapid ऑटोमेटिक की एक्स शोरूम कीमत 9.49 लाख से 13.29 लाख रुपये तक है. मैनुअल वर्जन से यह कीमत 50000 रुपये ज्यादा है. स्कोडा रैपिड के सभी वेरिएंट्स RIDER, RIDER PLUS, Ambition, Onyx, Style और Monte Carlo में अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उपलब्ध होगा.

Skoda Rapid ऑटोमेटिक में 1.0 लीटर, 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन है. यह 110hp पावर और 175Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है. इस वेरिएंट में माइलेज के 16.24kmpl रहने का दावा है. रैपिड मैनुअल वर्जन में भी 6 स्पीड ट्रांसमिशन है. मैनुअल वर्जन्स की एक्स शोरूम कीमत 7.49 लाख से शुरू होकर 11.79 लाख रुपये तक है.

बता दें कि स्कोडा रैपिड को एक प्रीमियम सेडान माना जाता है. हालांकि इसकी डिजाइन और प्लेटफॉर्म एक दशक पुराने हैं. Skoda Rapid ऑटोमेटिक में भी मैनुअल वर्जन की तरह ही फीचर्स होंगे. इसमें प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स, LED DRLs, मॉन्टे कार्लो ट्रिम में ब्लैक रूफ आदि शामिल हैं. हालांकि रैपिड में सनरूफ फीचर नहीं है. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो लिस्ट में ड्युअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स सभी ट्रिम्स में मौजूद हैं. टॉप ट्रिम्स में रियर पार्किंग कैमरा भी है.

Kia ‘CV’ इलेक्ट्रिक अगले साल होगी लॉन्च, 2027 तक 7 नए EV लाने की तैयारी

Skoda Rapid ऑटोमेटिक की टक्कर भारतीय बाजार में Hyundai Verna टर्बो DCT, Honda City CVT ओर Toyota Yaris CVT से है. स्कोडा भारत में इस वक्त रैपिड के अलावा Superb और Karoq की बिक्री करती है. Superb की एक्स शोरूम कीमत 29,99,000 रुपये से शुरू है. वहीं Karoq की एक्स शोरूम कीमत 24,99,000 रुपये से शुरू है. कंपनी ने फरवरी 2020 में Octavia RS 245 लिमिटेड एडिशन को उतारा था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.