SKODA का स्पीड चैलेंज, टाइपिंग स्पीड से OCTAVIA RS 245 को दीजिए मात; मिलेगा इनाम

स्कोडा ऑटो इंडिया (SKODA Auto India) ने एक खास स्पीड चैलेंज लॉन्च किया है. इसका नाम OCTAVIA RS Speed Challenge है. यह चैलेंज स्कोडा की कार OCTAVIA RS 245 की स्पीड और आपकी टाइपिंग स्पीड की बीच है. चैलेंज को लेकर ट्वीट में कहा गया है कि क्या आप स्कोडा OCTAVIA RS 245 से तेज टाइप कर सकते हैं, जो केवल 6.6 सेकेंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है. चैलेंज में भाग लेने वाले भारतीय की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए.

स्कोडा चैलेंज खेलने के लिए आपको https://tweet.octaviarsspeedchallenge.com/ पर जाना होगा. यहां चैलेंज के बारे में कुछ डिटेल दी गई है. इसके मुताबिक, चैलेंज लेने वाले को OCTAVIA RS 245 कार को 6.6 सेकेंड में अपनी टा​इपिंग स्पीड से मात देनी है. आप चैलेंज का हिस्सा बनने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सेंटेंस यानी वाक्य आएगा. आपको उसे टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना है. इस दौरान स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए, वर्ना आप आगे टाइप नहीं कर पाएंगे. आपकी टाइपिंग के साथ-साथ स्कोडा कार डिजिटली चलती रहेगी.

Ola दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री पर खर्च करेगी 2400 करोड़, निकलेंगी 10000 नौकरियां

स्कोडा चैलेंज के तहत जो लाइन टाइप करनी है, वह है- ‘I am here to challenge the fastest SKODA in india, the new SKODA OCTAVIA RS 245.’ अगर आप 6.6 सेकेंड के अंदर ये लाइन बिना किसी गलती के टाइप कर लेते हैं तो आप स्कोडा का स्पीड चैलेंज जीत जाएंगे. जीतने वाले को कंपनी की ओर से आकर्षक इनाम मिलेगा. हालांकि ये इनाम क्या होंगे, इसका खुलासा स्कोडा ने नहीं किया है. इस गेम के अंत में यानी 6.6 सेकेंड के बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें आपको फिर से गेम खेलने या फिर अपने रिजल्ट को ट्वीट करने का विकल्प दिया जाएगा. स्कोडा का स्पीड चैलेंज 21 दिसंबर 2020 तक रहेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.