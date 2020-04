6 मई को डिजिटली लॉन्च हो सकती हैं Skoda Karoq, नई Rapid व Superb; इंजन और पावर में कितनी दमदार

Skoda ने भारत में अपने मॉडल्स के BSVI वर्जन पेश नहीं किए हैं. कंपनी मार्च में BSVI मॉडल्स लाने वाली थी लेकिन कोरोनावायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते ऐसा करने में देरी हो रही है. अब स्कोडा ने एक नई लॉन्च डेट 6 मई का एलान किया है. अनुमान है कि कंपनी इस तारीख को Karoq, नई Rapid और नई Superb को लॉन्च कर स​कती है.

यह लॉन्चिंग डिजिटली किए जाने की संभावना है. इन तीनों कारों में से भारत में Rapid और Superb पहले से मौजूद हैं. कंपनी इनके अपडेटेड वर्जन लॉन्च करेगी. वहीं Karoq बिल्कुल नई कार है, जो भारतीय बाजार में एंट्री करेगी. Rapid और Superb केवल पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ आएंगी.

Volkswagen T-Roc की तरह स्कोडा Karoq एक फुली लोडेड मॉडल होगी. इसमें फुल LED हैडलाइट्स, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, 17 इंच अलॉय व्हील्स, LED टेल लैंप्स जैसे फीचर्स हैं. इसमें 1.5 लीटर TSI इंजन मिलेगा, जो 148hp पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. साथ में 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन होगा. कार का इन्फोटेनमेंट सिस्टम Android Auto, Apple CarPlay और MirrorLink को सपोर्ट करेगा. Karoq एक 5 सीटर मॉडल होगी. इसे 50000 रुपये के अमाउंट पर बुक कराया जा सकता है.

स्कोडा की नई रैपिड में 1.0 लीटर TSI इंजन मिलने की उम्मीद है. यह 108hp पावर और 175Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड मैनुअल या टॉर्क कन्वर्टर दिया जा सकता है. मौजूदा रैपिड की भारत में एक्स शोरूम कीमत 8,81,916 रुपये से शुरू है. वहीं नई Skoda Superb में अपडेटेड 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा और ट्रांसमिशन 6 स्पीड मैनुअल या DSG रह सकता है. मौजूदा सुपर्ब कार की एक्स शोरूम कीमत 25,99,599 रुपये से शुरू है.

