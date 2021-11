Skoda Slavia सेडान से उठा पर्दा, आकर्षक लुक के साथ होंगे कई शानदार फीचर, जानिए इसकी खूबियां

2021 Skoda Slavia Sedan India unveiled: स्कोडा (Skoda) ने आखिरकार अपनी नई मिडसाइज़ सेडान – स्लाविया (Skoda Slavia) से पर्दा उठा दिया है. यह मॉडल MQB A0 IN प्लेटफॉर्म पर आधारित है. कंपनी ने कुछ समय पहले कार के डिजाइन स्केच जारी किए थे. इसके अलावा, इस नई कार की तस्वीरें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, इसलिए लोगों को पहले ही इसके बारे में काफी कुछ पता चल चुका है. नई स्कोडा स्लाविया कार रैपिड और यहां तक कि फर्स्ट जनरेशनल स्कोडा ऑक्टेविया कार से भी बड़ी है. फीचर की बात करें तो इसमें रैपिड की तुलना में ज्यादा बेहतर फीचर दिए गए हैं. स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर गुरप्रताप बोपाराय का कहना है कि स्लाविया एक वर्ल्ड-क्लास प्रोडक्ट है और कंपनी इस कार से अच्छी बिक्री की उम्मीद कर रही है. उनका कहना है कि स्लाविया स्कोडा इस सेगमेंट में ब्रांड को स्थापित करने में मदद करेगी.

नई स्कोडा स्लाविया कार की लंबाई 4541mm, चौड़ाई 1752mm, ऊंचाई 1487mm है. वहीं, इसके व्हीलबेस की लंबाई 2651mm है. नई स्कोडा स्लाविया रैपिड से भी बड़ी है. स्लाविया रैपिड की तुलना में 128mm लंबा, 53mm चौड़ा और 21mm ऊंचा है. रैपिड की तुलना में व्हीलबेस 99mm अधिक है. अगर फीचर की बात करें तो इसमें रैपिड की तुलना में ज्यादा बेहतर फीचर दिए गए हैं. इसमें आगे की तरफ, कार में स्लीक हेडलैंप के साथ कंपनी की सिग्नेचर ग्रिल मिलती है, वहीं, Skoda की अन्य गाड़ियों की तरह ही शार्प बॉडी लाइन्स भी देखी जा सकती हैं. इंटीरियर की बात करें तो, रैपिड की तुलना में केबिन एक अहम बदलाव किए गए हैं. डिज़ाइन स्केच में दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ सेंटर में फ्लोटिंग टचस्क्रीन के साथ एक नया डिज़ाइन देखा जा सकता है.

नई स्कोडा स्लाविया को दो इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है. आप नीचे दी गई तस्वीर में स्लाविया के साथ पेश किए गए इंजन और गियरबॉक्स संयोजनों को देख सकते हैं.’

नई स्कोडा स्लाविया में सेफ्टी फीचर्स का काफी ध्यान रखा गया है. इनमें छह एयरबैग, ABS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग आदि फीचर मिलते हैं. इसे आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं.

स्कोडा स्लाविया को कुल पांच कलर विकल्पों के साथ पेश किया गया है. ये पांच कलर हैं – Candy White, Brilliant Silver, carbon Steel, Tornado Red, Crystal Blue.

नई स्कोडा स्लाविया के लिए प्री-बुकिंग आज से शुरू हो गई है. कंपनी ने कहा है कि इसकी डिलीवरी वर्ष 2022 की पहली तिमाही में शुरू होगी. हालांकि कंपनी ने इस नई कार की कीमतों को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया है. इसका मुकाबला मिड साइज सेडान सेगमेंट में होंडा सिटी (Honda City) और Hyundai Verna जैसी गाड़ियों से होगा. हालांकि यह वक्त ही बताएगा कि स्लाविया बाजार में कैसा प्रदर्शन करती है.

(Article: Pradeep Shah)

