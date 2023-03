Skoda Kushaq Onyx Edition: स्कोडा कुशाक का Onyx एडिशन लॉन्च, 12.39 लाख है कीमत, चेक करें इंजन समेत कई फीचर्स

Skoda Kushaq Onyx Edition Launched: स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने अपनी कुशाक (Kushaq) मॉडल की कार में विस्तार की है. कंपनी ने मिड साइज SUV के नए एडिशन Onyx को लॉन्च की है. बाजार में नए वैरिएंट की ये कार सीमित संख्या में पेश की गई है. कंपनी ने देश में अपनी स्कोडा कुशाक ओनिक्स एडिशन (Skoda Kushaq Onyx Edition) को 12.39 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च की है. यह मिड साइज SUV स्कोडा के एक्टिव और एम्बिशन वैरिएंट के बीच की है. इस कार में कुछ नए फीचर के साथ मामूली कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट्स देखने को मिलते हैं. Skoda Kushaq Onyx Edition: मिड साइज SUV में ये है नया स्कोडा कुशाक के Onyx एडिशन में DRL के साथ क्रिस्टेलाइन LED हेडलैंप दिया गया है. यह फीचर सिर्फ एम्बिशन और उससे ऊपर के वैरिएंट में देखने को मिलता है. Onyx एडिशन में स्टैटिक कार्नरिंग फंक्सन के साथ फ्रंट फॉगलैंप्स दिया गया है. इस कार में वाइपर और पिछले हिस्से के लिए रियर डिफॉगर (defogger), न्यू व्हील कवर और Onyx बैजेज (badges) दिया गया है. कार के भीतरी हिस्से में 7.0 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (automatic climate control) फीचर देखने को मिलता है. सेफ्टी के लिहाज से देखें तो डुअल फ्रंट एयरबैग्स (dual front airbags), TPMS, ESC समेत कई लेटेस्ट फीचर भी कार में दिए गए हैं. BCCI Annual Contracts: रविंद्र जडेजा ‘A+’ ग्रेड में शामिल, भुवनेश्वर, रहाणे और ईशांत बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर Skoda Kushaq Onyx Edition: इंजन और गियरबॉक्स जबकि स्कोडा कुशाक के रेगुलर वैरिएंट को मल्टीपल इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ पेश किया जाता है जबकि इसके Onyx एडिशन को इकलौते इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प के साथ पेश किया गया है. स्कोडा कुशाक के Onyx एडिशन में TSI आधारित 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 114 bhp का पावर और 178 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. इंजन के 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा गया है. बता दें कि स्कोडा कुशाक भारत में तैयार की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है. इसे ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट (Global NCAP crash test) में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. (Article : Shakti Nath Jha)

