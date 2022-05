Skoda Kushaq का नया Monte Carlo एडिशन लॉन्च, शुरुआती कीमत 15.99 लाख रुपये, चेक करें डिटेल

नए Skoda Kushaq Monte Carlo एडिशन की कीमत 15.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इसे कॉस्मेटिक अपडेट्स व कई फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है.

स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने आज देश में फाइनली Kushaq के Monte Carlo एडिशन को लॉन्च कर दिया है.

Skoda Kushaq Monte Carlo Edition: स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने आज देश में फाइनली Kushaq के Monte Carlo एडिशन को लॉन्च कर दिया है. नए Skoda Kushaq Monte Carlo एडिशन की कीमत 15.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इसे कॉस्मेटिक अपडेट्स और कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है. Skoda Kushaq Monte Carlo एडिशन के अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमतों की जानकारी यहां दी गई है. 2022 KTM 390 एडवेंचर बाइक में क्या है खास, 5 ऐसी खूबियां जो इसे बनाती है शानदार अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमत Kushaq का Monte Carlo एडिशन SUV के टॉप-स्पेक स्टाइल ट्रिम पर बेस्ड है. इसे 1.0-लीटर TSI और 1.5-लीटर TSI दोनों इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. इस रेंज की कीमत 15.99 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. वैरिएंट का नाम कीमत (एक्स-शोरूम) Style 1.0 TSI MT 15.99 लाख रुपये Style 1.0 TSI AT 17.69 लाख रुपये Style 1.5 TSI MT 17.89 लाख रुपये Style 1.5 TSI DSG 19.49 लाख रुपये डिजाइन समेत अन्य डिटेल डिजाइन की बात करें तो इसमें स्पोर्टी ब्लैक-आउट एलिमेंट्स हैं, जिसमें एक ऑल-ब्लैक ग्रिल, रूफ और रियर-व्यू मिरर शामिल हैं. इस एसयूवी में फ्रंट फेंडर पर ‘मोंटे कार्लो’ बैजिंग और नए 17-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं. Skoda Kushaq Monte Carlo एडिशन को टॉर्नेडो रेड और कैंडी व्हाइट कलर शेड्स में बेहतर लूक के लिए एक कॉन्ट्रास्टिंग ड्यूल-टोन ब्लैक रूफ के साथ पेश किया जा रहा है. Top 5 selling compact SUVs in April 2022: ये हैं भारत की टॉप 5 कॉम्पैक्ट एसयूवी, स्टाइलिश डिजाइन के साथ बेहतरीन फीचर्स इंजन और फीचर्स वहीं, इंटीरियर की बात करें तो इसमें स्पोर्टी रेड इन्सर्ट के साथ एक ऑल-ब्लैक केबिन मिलता है. इसके अलावा, इसमें अब 8.0 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है. पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 113 hp 1.0-लीटर TSI और 148 hp 1.5-लीटर TSI मोटर मिलता है. दोनों इंजनों को स्टैंडर्ड के रूप में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है और उन्हें क्रमशः 6-स्पीड एटी और 7-स्पीड डीएसजी भी मिलता है. (Shakti Nath Jha)

