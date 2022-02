Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun पर मिल रहा भारी डिस्काउंट, चेक करें किन वैरिएंट्स की खरीद पर मिलेगा फायदा

February 2022 Car discounts: स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने पिछले साल अपनी दो अहम कारों Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun को लॉन्च किया था. ये SUV MQB-A0-IN आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं. फिलहाल, ये दोनों ही मॉडल कुछ डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं. इसलिए अगर आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इनमें से किसी एक को खरीद सकते हैं. Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun के चुनिंदा ट्रिम्स पर कंपनी डिस्काउंट ऑफर कर रही है. Seat Belts Mandatory: कार में सभी सीटों के लिए ‘थ्री-पॉइंट’ सीट बेल्ट अनिवार्य, सवारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला इन वैरिएंट्स पर मिल रहा है डिस्काउंट Skoda Kushaq की बात करें तो यह 15,000 रुपये कैश डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. हालांकि, यह ऑफर केवल स्टाइल वेरिएंट की खरीद पर ही लागू है. यह 1.0L TSI और 1.5L TSI दोनों इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है. साथ ही, Kushaq के Style ट्रिम पर मैन्युअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प उपलब्ध है. अभी तक, एंट्री-लेवल एक्टिव और मिड-स्पेक एम्बिशन ट्रिम्स पर कोई डिस्काउंट नहीं है.

Volkswagen Taigun की बात करें तो यह एसयूवी कई ट्रिम विकल्पों में उपलब्ध है. कंपनी फिलहाल सिर्फ टॉपलाइन और GT वेरिएंट पर ही डिस्काउंट दे रही है. डिस्काउंट में 15,000 रुपये का कैश बेनिफिट शामिल है. Taigun Skoda Kushaq के समान ही इंजन और गियरबॉक्स विकल्पों में उपलब्ध है. February 2022 car discounts: Maruti Suzuki की इन गाड़ियों पर मिल रहा 45 हजार तक डिस्काउंट, जानिए किस कार पर होगी कितनी बचत 1.0L TSI मोटर की बात करें तो यह 114 bhp की पीक पावर और 178 Nm का अधिकतम टॉर्क देता है. इसे या तो 6-स्पीड स्टिक शिफ्ट यूनिट या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा जा सकता है. ज्यादा पावरफुल मोटर 1.5L TSI पावर प्लांट 147 bhp का रेटेड पावर आउटपुट और 250 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. 1.5L TSI पावर प्लांट के गियरबॉक्स विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल हैं. इसके अलावा, Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq की MY21 यूनिट्स पर डीलर-स्पेसिफिक डिस्काउंट मिल रहा है. MY21 मॉडल भी 45,000 रुपये तक सस्ते हैं. ये ऑफर डीलरों द्वारा कंज्यूमर्स को भी उपलब्ध कराए जाएंगे. हालांकि, सही कीमत और डिस्काउंट डिटेल के लिए अपने नजदीकी Skoda/Volkswagen डीलरशिप से संपर्क करें. (Article: Mohit Bhardwaj)

