Skoda Karoq Vs Volkswagen T-Roc: इंजन, पावर और फीचर्स में कौन सी SUV है दमदार

Skoda ने भारत में Karoq SUV को लॉन्च कर दिया है. Karoq बिल्कुल नई कार है. यह 6 रंगों और केवल एक वेरिएंट में उपलब्ध होगी. Karoq की सीधी टक्कर जिन गाड़ियों से है, उनमें Volkswagen T-Roc भी शामिल है. T-Roc भी बिल्कुल नई कार है, जिसे कंपनी ने फरवरी में हुए 2020 Auto Expo में शोकेस ​किया था और उसके अगले माह भारत में लॉन्च कर दिया था. आइए जानते हैं ये दोनों गाड़ियां इंजन, पावर और फीचर्स में कैसे एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली हैं.

Skoda Karoq की एक्स शोरूम कीमत 24.99 लाख रुपये है. वहीं Volkswagen T-Roc की एक्स शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये से शुरू है.

Skoda Karoq में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड BS-VI कंप्लायंट पेट्रोल इंजन है. यह 147hp पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है लेकिन ऑल व्हील ड्राइव नहीं है. इंजन के साथ सिलिंडर डिएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. इससे बेहतर माइलेज पाने में मदद मिलेगी. इस SUV का बूट स्पेस 521 लीटर है.

Volkswagen T-Roc में 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन है. यह BS-VI कंप्लायंट है. SUV का इंजन 147hp पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है. साथ में 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन और पैडल शिफ्टर्स हैं. T-Roc में भी इंजन के साथ सिलिंडर डिएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. इस SUV का बूट स्पेस 445 लीटर है.

COVID-19: सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खरीदनी है कार, 4 लाख से कम में 5 बेस्ट ऑप्शन

Skoda Karoq में LED हैडलैंप्स, LED DRLs, कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स, LED टेल लैंप्स, 17 इंच अलॉय व्हील्स, बाउंस बैक सिस्टम के साथ पैनोरैमिक इलेक्ट्रिक सनरूफ, एंबिएंट लाइटिंग, कीलेस एंट्री व एग्जिट, 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वर्चुअल कॉकपिट, रेन सेंसर के साथ ऑटोमेटिक फ्रंट वाइपर जैसे फीचर्स हैं. SUV में वॉइस कमांड फीचर भी है. कार का इन्फोटेनमेंट सिस्टम Android Auto, Apple CarPlay और MirrorLink को सपोर्ट करता है.

Volkswagen T-Roc में LED हैडलैंप्स, हुंडई Tucson जैसी DRLs, 17 इंच ड्युअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स, रियर फॉग लैंप्स और LED टेल लैंप्स हैं. SUV के केबिन में पैनोरैमिक सनरूफ, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वॉइस कमांड, कमिंग होम एंड लीविंग होम फंक्शन, LED रीडिंग लाइट्स, कीलेस एंट्री व ड्राइव सिस्टम, डिजिटल कॉकपिट जैसे फीचर्स हैं. इन्फोटेनमेंट सिस्टम Android और IOS कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. T-Roc के साथ फोक्सवैगन का WeConnect Go ऐप भी है. इस पर व्हीकल की इनफॉरमेशन देखी जा सकती है और इमर्जेन्सी कॉल​ की जा सकती है या रोडसाइड असिस्टेंस पाया जा सकता है.

Skoda Karoq में 9 एयरबैग्स, फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, क्रूज कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं. Volkswagen T-Roc के सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग्स, फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्किंग ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट, एंटी स्किड रेगुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट वॉर्निंग, ISOFIX आदि शामिल हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.