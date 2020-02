मैं अब भी ‘सैंट्रो वाला’, पसंद है इसका नाम: शाहरूख खान

पिछले दो दशक से हुंडई के ब्रांड एम्बेस्डर शाहरूख खान ने ऑटो एक्सपो 2020 में एक चौंकाने वाली बात कही है. उनक बयान हुंडई से उनके प्रोफेशनल जुड़ाव और संजीदगी को दर्शाता है. दरअसल, बॉलीवुड स्टार शाहरूख खान का कहना है कि वह अभी भी ‘सैन्ट्रो वाला’ बने हुए हैं. बता दें, हुंडई ने जब सैंट्रो पेश किया था, उस वक्त से वह हुंडई के ब्रांड एम्बेस्डर रहे हैं.

शाहरूख खान का कहना है कि हैचबैक कार सैंट्रो उनकी पसंदीदा कार बनी हुई है. एक्सपो में खान ने हुंडई की सेकंड जेनरेशन क्रेटा एसयूवी को पेश किया. नई क्रेटा जल्द मार्केट में आने वाली है. यह पूछे जाने पर कि उनका हुंडई का कौन-सा उत्पाद पसंद है, खान ने कहा, ‘‘मैं हमेशा उनसे, एमडी और हर किसी से कहता रहता हूं कि मैं सैन्ट्रो वाला हूं.’’

उन्होंने कहा, ‘‘अब मैं कॉरपोरेट ब्रांड एम्बेस्डर हूं और क्रेटा और हर चीज के बारे में बात करनी है. लेकिन मेरी अभी भी पसंदीदा कार सैंट्रो है.’’ इस पसंद की वजह के बारे में में शाहरूख ने कहा, ‘‘एक तो मैं इसका नाम पसंद करता हूं. मुझे लगता है कि कुछ चीजों के नाम बड़े अच्छे होते हैं. सैंट्रो भी उन्हीं में से है. मुझे भरोसा है कि क्रेटा बहुत अच्छी है लेकिन सैंट्रो की बात अलग है. ”सैंट्रो वाला’ का विज्ञापन बहुत अच्छा था.”

हुंडई मोटर इंडिया ने Auto Expo 2020 में सेकंड जनरेशन Creta कॉम्पैक्ट SUV को पेश किया. कंपनी इसे मार्च 2020 में लॉन्च करेगी. उम्मीद है कि इसमें नया इंजन लाइन अप, बिल्कुल नया एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन, नए वे बेहतर फीचर्स और कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे. Hyundai ने पेश की नई सेकंड जनरेशन Creta, मार्च में होगी लॉन्च

सेकंड जनरेशन क्रेटा में 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प मिलने की संभावना है. साथ में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिल सकता है. Hyundai Creta की भारत में अब तक 4.6 लाख यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि ग्लोबल बिक्री का आंकड़ा 1.9 लाख यूनिट का है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.