Second Hand Cars: सेकंड हैंड कार पर भी मिलेगी वारंटी और फ्री सर्विस, चेक करें प्राइस से लेकर बेनेफिट की डिटेल

Second Hand Cars: अपनी कार के सपने को पूरा करने के लिए अधिकतर लोग जमा-पूंजी जोड़ते हैं. हालांकि कई बार ऐसा होता है कि पैसों की कमी के चलते लोगों का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है. इस परिस्थिति में सेकंड हैंड कार खरीद कर कम पैसे में ही अपनी कार का सपना सच किया जा सकता है. इसके अलावा अगर इसे ऑथराइज्ड सेंटर से खरीदते हैं तो वारंटी और फ्री सर्विस जैसी सुविधाएं भी ले सकते हैं. जैसे कि Swift Dzire VXI की बात करें तो नई दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम प्राइस 7,04,000 है लेकिन सेकंड हैंड मार्केट में इसे 4.95 लाख रुपये में ही पा सकते हैं. इस सेकंड हैंड कार पर 6 महीने की वारंटी भी मिलेगी और तीन फ्री सर्विस भी मिलेगा. सीधे कंपनी के जरिए सेकंड हैंड कार खरीदने का एक फायदा यह भी रहता कि किसी कानूनी पचड़े में फंसने की कोई आशंका नहीं रहती है और कंपनी सभी पेपरवर्क करती है.

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता Maruti Suzuki ने इसके लिए एक वेबसाइट बनाया है जिस पर अपनी जरूरत के मुताबिक सेकंड हैंड कार खरीद सकते हैं. इसमें अपने बजट, बॉडी टाइप, ब्रांड, कार की उम्र फ्यूल टाइप (पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी) और रंग चुनकर पसंदीदार कार ले सकते हैं. इस वेबसाइट पर मारुति के लगभग सभी ब्रांड की कारें सेकंड हैंड उपलब्ध हैं. नीचे नई दिल्ली लोकेशन पर उपलब्ध कुछ सेकंड हैंड कारों के बारे में जानकारी दी जा रही है.

Maruti Suzuki की इन कारों पर मिल रहा जबरदस्त डिस्काउंट, ऑफर की पूरी डिटेल्स यहां देखें

दिग्गज वाहन निर्माता हुंडई की भी सेकंड हैंड कार के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है. इस पर हुंडई की लगभग सभी कारें कम प्राइस पर उपलब्ध हैं. इन कारों पर कंपनी 1 साल या 20 हजार किमी (जो भी पहले हो) की वारंटी और दो फ्री सर्विस उपलब्ध करा रही है. नई दिल्ली लोकेशन पर बात करें तो 2.55 लाख में 2013 मॉडल की आई20 और 2016 मॉडल की क्रेटा 6.75 लाख रुपये में पा सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.