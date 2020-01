Honda के टू-व्हीलर पर कर सकते हैं 9500 रु तक की बचत, केवल 1100 रु देकर ला सकते हैं घर

अगर आप होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) की बाइक या स्कूटर लेना चाहते हैं तो इस वक्त 9500 रुपये तक की बचत की जा सकती है. कंपनी ने अपने टू-व्हीलर्स के लिए एक लिमिटेड पीरियड ऑफर निकाला है. Honda टू-व्हीलर को EMI पर लेने की भी सुविधा मिल रही है. इसके लिए डाउन पेमेंट की शुरुआत 1100 रुपये से हो रही है.

होंडा Paytm के जरिए टू-व्हीलर बुक कराने वालों या खरीदने वालों के लिए कैशबैक की भी पेशकश कर रही है. यह 7000 रुपये तक है. कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, होंडा टू-व्हीलर पर सीमित अवधि के अंदर ऑफर का लाभ लिया जा सकता है. चुनिंदा होंडा डीलरशिप्स पर प्रमुख क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए EMI पर टू-व्हीलर लेने की भी सुविधा दी जा रही है.

HMSI भारत में इस वक्त CBR 250R, XBlade, CB Unicorn, CB Unicorn 160, CBHornet160R, CB Shine Limited Edition, CB 125 Shine SP, CB Shine, Livo, Dream Yuga, Dream Neo और CD 110 Dream DX बाइक्स की बिक्री करती है. वहीं इसके स्कूटर्स में Activa 125, Activa 125 BS-VI, Activa 5G Limited Edition, Activa 5G, Crazia, Dig, Aviator, Activa i और Cliq शामिल हैं.

(नोट: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) की स्कीम और ऑफर अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. अधिक जानकारी निकटतम होंडा डीलरशिप से ली जा सकती है.)

