Tata Motors की ये कार है देश की सबसे सेफ हैचबैक, क्रैश टेस्ट में 5 स्टार है रेटिंग

Safest Hatchback in India: कार खरीदते वक्त उसके इंजन की परफॉरमेंस के अलावा और जिस अहम चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, वह है सेफ्टी. कार चलाते वक्त किसी दुर्घटना की स्थिति में वह अंदर बैठे लोगों की जान बचाने में कितनी कामयाब है, यह भी बेहद मायने रखता है. कार कितनी सुरक्षित है, इसके बारे में एक मोटा-मोटा अनुमान देता है ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट.

साल 2014 से 2020 तक ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट के दौरान जो इंडियन कारें अडल्ट सेफ्टी में सबसे ज्यादा 5 स्टार रेटिंग हासिल कर टॉप 3 में हैं, वे Mahindra XUV300, Tata Altroz और Tata Nexon हैं. इनमें से 2020 के दौरान Tata Altroz और Mahindra XUV300 का क्रैश टेस्ट हुआ.

क्रैश टेस्ट में टाटा अल्टरोज ने अडल्ट सेफ्टी में 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार रेटिंग हासिल की है. इसके साथ यह देश की सबसे सेफ हैचबैक कार है. अल्टरोज के RHD वेरिएंट का क्रैश टेस्ट हुआ, उसमें 2 एयरबैग हैं. टेस्ट का नतीजा यह रहा कि ड्राइवर व पैसेंजर के सिर, गर्दन और घुटने का प्रोटेक्शन अच्छा था. ड्राइवर व साथ वाले पैसेंजर की चेस्ट को भी पर्याप्त प्रोटेक्शन था. कार का बॉडीशेल स्टेबल है.

All New Mahindra Thar है भारत की सबसे सेफ ऑफ रोडर, Global NCAP क्रैश टेस्ट में मिले 4 स्टार

कार के सेफ्टी फीचर्स में EBD के साथ ABS, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ड्युअल फ्रंट एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ISOFIX, वॉइस अलर्ट एंड वार्निंग, ड्राइवर व को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, इमोबिलाइजर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आदि शामिल हैं. Tata Altroz की एक्स शोरूम कीमत 5.44 लाख रुपये से शुरू है.

अल्टरोज में BS VI पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प दिए गए हैं. पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर, 3 सिलिंडर यूनिट है. यह 66 HP पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. 1.5 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन 90 HP पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. Altroz में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.

