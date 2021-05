Royal Enfield की 2.37 लाख बाइक्स होंगी रिकॉल, चेक करें आपकी बाइक लिस्ट में है या नहीं

मध्यम आकार की मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी Royal Enfield ने आज बुधवार 19 मई को 2.36 लाख से अधिक बाइक्स को वापस मंगाने के फैसले की जानकारी दी है. इसके तहत कंपनी देश और विदेश से Classic, Bullet और Meteor मॉडल्स की 2,36,966 बाइक्स को डिफेक्टिव इंग्निशन क्वाइल को रिप्लेस करने के लिए वापस मंगाया है. कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक इग्निशन क्वाइल में डिफेक्ट के चलते मिसफायरिंग, वेहिकल परफॉरमेंस में गिरावट और कभी-कभी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की समस्या आ सकती है.

इन मोटरसाइकिल्स की रिकॉल कर जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर डिफेक्टिव पार्ट को बदला जाएगा. कंपनी का अनुमान है कि 2.36 लाख से अधिक बाइक्स को वापस मंगाया जा रहा है लेकिन इसमें से 10 फीसदी से कम बाइक्स में रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी जो Eicher Motors का एक हिस्सा है.

कंपनी ने भारत समेत दुनिया भर से 2.36 लाख से अधिक बाइक्स रिकॉल किया है. इनमें से Meteor मॉडल्स की मोटरसाइकिल्स को दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 के बीच मैन्यूफैक्चर किया गया था और उनकी बिक्री की गई थी. इसके अलावा क्लासिक और बुलेट मॉडल्स की बात करें तो कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक क्लासिक मॉडल्स की जो बाइक्स जनवरी-अप्रैल 2021 के बीच मैन्यूफैक्चर की गई थी और बिक्री की गई थी, उन्हें रिकॉल किया गया है. जनवरी-अप्रैल 2021 के बीच मैन्यूफैक्चर और बिक्री की गई बुलेट को भी रिकॉल किया गया है. कंपनी के बयान के मुताबिक भारत, थाइलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया से बाइक्स को रिकॉल किया जाएगा.

कंपनी ने जानकारी दी कि रूटीन इंटर्नल टेस्टिंग के दौरान इस डिफेक्ट का पता चला. कंपनी का कहना है कि यह डिफेक्ट जिस अवधि की बाइक्स मंगाई गई हैं, उसमें सभी में नहीं है लेकिन सेफ्टी रेगुलेशंस और सावधानी के तौर पर अवधि के दौरान सभी बाइक्स को रिकॉल करने का फैसला किया गया है. कंपनी ने जानकारी दी कि कंपनी की सर्विस टीम और/या लोकल डीलरशिप्स ऐसे ग्राहकों से संपर्क करेंगे जिनकी बाइक्स को रिकॉल किया जाना है.

