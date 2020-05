होश उड़ा देगी यह कस्टमाइज्ड Royal Enfield बाइक, नाम है ‘तमराज’

‘तमराज’ यानी अंधेरे का राजा. नहीं, नहीं.. हम ‘शक्तिमान’ के ‘तमराज किल्विष’ की बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं Royal Enfield की एक कस्टमाइज्ड Interceptor 650 की, जो अपने लुक से लोगों को दीवाना बना रही है. ऑल ब्लैक थीम वाली इस बाइक को दिल्ली की नीव मोटरसाइकिल्स ने कस्टमाइज किया है और नाम दिया है ‘तमराज. Interceptor 650 इस वक्त भारत में सबसे सस्ती ट्विन सिलिंडर बाइक है. नीव मो​टरसाइकिल्स ने इसे एक बेहद शानदार लुक वाली बॉबर बाइक में बदल दिया है.

तमराज में हैंडमेड टैंक टॉप कवर, छोटे फेंडर्स और फ्रंट सस्पेंशन कवर दिए गए हैं. बाइक में लेदर सीट, बैली पैन, ऑल LED सर्कुलर हैडलैंप सेटअप का इस्तेमाल हुआ है. हैंडलबार आफ्टरमार्केट यूनिट है. नई सिंगल सीट के मुताबिक रियर सबफ्रेम को ट्रिम और रिडिजाइन किया गया है. बाइक के रियर में फेंडर न के बराबर है और टेल लैंप LED है और सर्कुलर शेप में है.

तमराज के मैकेनिकल पार्ट पर जाएं तो बाइक में 648cc, पैरलल ट्विन इंजन ही है. इसके साथ कोई बदलाव नहीं हुआ है. यह फ्यूल इंजेक्टेड इंजन 47hp और 52Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है. तमराज में 127 mm ट्यूब-टाइप टायर हैं, जो 16-इंच स्पोक व्हील्स पर फिट किए गए हैं.

