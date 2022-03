Royal Enfield की नई बाइक Scram 411 लॉन्च, 2.03 लाख रुपये शुरुआती कीमत, जानिए इसमें क्या है खास

नई Royal Enfield Scram 411 बाइक की कीमत 2.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और यह 2.08 लाख रुपये तक जाती है.

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने आज आखिरकार भारत में अपनी नई बाइक Himalayan Scram 411 को लॉन्च कर दिया है.

Royal Enfield Scram 411: बुलेट मोटरसाइकिल बनाने वाली दिग्गज कंपनी रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने आज आखिरकार भारत में अपनी नई बाइक Himalayan Scram 411 को लॉन्च कर दिया है. इस बाइक की कीमत 2.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और यह 2.08 लाख रुपये तक जाती है. नाम से ही पता चलता है कि नई रॉयल एनफील्ड Scram 411 कंपनी की हिमालयन एडवेंचर बाइक पर बेस्ड है. रॉयल एनफील्ड की इस नई बाइक को कुल सात कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिसमें व्हाइट फ्लेम, सिल्वर स्पिरिट, ब्लेज़िंग ब्लैक, स्काईलाइन ब्लू, ग्रेफाइट रेड, ग्रेफाइट ब्लू और ग्रेफाइट येलो शामिल हैं. Toyota New Glanza Launched: टोयोटा की प्रीमियम हैचबैक का नया वर्जन लॉन्च, यहां जानिए कीमत और खूबियों के बारे में डिजाइन और फीचर्स डिजाइन की बात करें तो स्क्रैम 411 में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं जो इसे हिमालयन से अलग करते हैं. उदाहरण के लिए, जहां Himalayan में एक लॉन्ग विंडस्क्रीन मिलती है, वहीं Scram 411 में यह नहीं मिलती. हालांकि, आप एक्सेसरी के रूप में इसे चुन सकते हैं. इसके अलावा, इसमें सिंगल-पीस सीट, हेडलैंप के चारों ओर एक कास्ट मेटल काउल, एक ऑफ़सेट स्पीडोमीटर, एक एल्युमीनियम सिंप गार्ड आदि भी मिलता है. रॉयल एनफील्ड ने फ्यूल टैंक के आसपास के प्लास्टिक बिट्स को भी फिर से डिज़ाइन किया है और इसे एक नया ग्रैरेल मिलता है. कंपनी इसके तहत, अपने ‘MiY’ (मेक इट योर) कस्टमाइजेशन प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में ट्रिपर नेविगेशन पॉड सहित कई एक्सेसरीज की पेशकश कर रही है. Maruti Suzuki Baleno का CNG वैरिएंट जल्द होगा लॉन्च, Nexa चैन के तहत होगी पहली सीएनजी कार इंजन समेत अन्य खूबियां नई स्क्रैम 411 में वही 411cc, सिंगल-सिलेंडर, SOHC, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है जो RE हिमालयन में है. इसके साथ ही, इसके पावर और टार्क फिगर के आंकड़े भी क्रमशः 24.3 एचपी और 32 एनएम पर समान हैं. इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. ब्रेकिंग ड्यूटी के लिए, इसमें फ्रंट में 310 मिमी डिस्क ब्रेक और रियर में 240 मिमी डिस्क यूनिट के साथ डुअल-चैनल ABS मिलता है. सस्पेंशन ड्यूटी के लिए इसमें 41 मिमी टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और पीछे एक मोनो-शॉक एब्जॉर्बर है. इसके अलावा, इसमें हिमालयन की 21-इंच यूनिट की तुलना में 19-इंच का छोटा फ्रंट टायर मिलता है. वहीं, इसका पिछला टायर 17-इंच यूनिट का है. नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्क्रैम 411 का सीधा मुकाबला Yezdi Scrambler से होगा. हालांकि, इनडायरेक्टली यह बजाज डोमिनार 250, सुजुकी जिक्सर 250 जैसी बाइक्स को भी टक्कर देगी. (Article: Shakti Nath Jha)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.