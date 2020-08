Royal Enfield की बिक्री को जुलाई में 26% का झटका, बेचीं 40,334 बाइक्स

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की बिक्री जुलाई माह में 40,334 मोटरसाइकिल्स की रही. यह पिछले साल से 26 फीसदी कम है. जुलाई 2019 में रॉयल एनफील्ड ने 54,185 बाइक्स की बिक्री की थी. जुलाई माह में कंपनी की घरेलू बिक्री का आंकड़ा 23 फीसदी गिरकर 37925 बाइक्स का रहा. पिछले साल के समान महीने में यह बिक्री 49182 मोटरसाइकिलों की रही थी. जुलाई 2020 में रॉयल एनफील्ड ने 2409 बाइक्स का एक्सपोर्ट किया, जो कि पिछले साल जुलाई में किए गए 5003 बाइक्स के एक्सपोर्ट से 52 फीसदी कम है.

Royal Enfield की जून में कुल बिक्री 35 फीसदी घटकर 38,065 यूनिट रही थी. जून माह में कंपनी की घरेलू बिक्री 34 फीसदी घटकर 36,510 यूनिट थी. वहीं निर्यात एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 52 फीसदी घटकर 1,555 यूनिट का रहा था.

रॉयल एनफील्ड देश के अंदर इस वक्त Interceptor 650, Continental GT 650, Himalayan, Thunderbird 350, Thunderbird X 350, Classic 350 Single Channel, Classic 350 Dual Channel, Bullet 350 और Bullet 350 ES की बिक्री करती है.

मारुति सुजुकी S-Cross का पेट्रोल वर्जन 5 अगस्त को होगा लॉन्च, संभावित कीमत और फीचर्स

रॉयल एनफील्ड Interceptor 650 ब्रिटेन में जून माह में बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल रही. ब्रिटेन में पिछले 12 महीनों से Interceptor 650 मिडिल वेट सेगमेंट (250cc-750cc) में सबसे अधिक बिकने वाली मोटरसाइकिल है. वहीं रॉयल एनफील्ड हिमालयन इस सेगमेंट में चौथी सबसे अधिक बिकने वाली बाइक है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.