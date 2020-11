Royal Enfield Meteor 350 vs Honda H’ness CB350: नई बाइक्स में कौन ज्यादा दमदार

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की Meteor 350 क्रूजर मोटरसाइकिल भारत में दस्तक दे चुकी है. नए जे प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इस बाइक ने थंडरबर्ड 350 को रिप्लेस किया है. Meteor 350 का मुकाबला जिन बाइक्स से है, उनमें Honda H’ness CB350 भी शामिल है. होंडा ने इस बाइक को पिछले माह लॉन्च किया था. आइए जानते हैं कि कैसे ये दोनों बाइक भारतीय टूव्हीलर बाजार में एक दूसरे को टक्कर देने वाली हैं…

Royal Enfield Meteor 350 तीन वेरिएंट फायरबॉल, स्टैलर और सुपरनोवा में आएगी. तीनों वेरिएंट की एक्स शोरूम चेन्नई कीमत क्रमश: 175825, 190536 और 181342 रुपये है. Honda H’ness CB350 को दो वेरिएंट DLX व DLX Pro में उतारा गया है. DLX वेरिएंट की एक्स शोरूम गुरुग्राम कीमत 1.85 लाख और DLX Pro की कीमत 1.90 लाख रुपये रखी गई है.

Royal Enfield Meteor 350 में नया G-Series 349cc, सिंगल सिलिंडर, 4 स्ट्रोक, एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है. यह 20.2 hp पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. Meteor 350 में गियरबॉक्स 5-speed होगा. वहीं Honda H’Ness CB350 में 348 cc सिंगल सिलिंडर, फ्यूल इंजेक्टेड, एयर कूल्ड इंजन है. साथ में 5 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है. इंजन 20.8 hp पावर और 30 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है.

Meteor 350 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर है. बाइक के फ्रंट में 300 mm डिस्क और रियर में 270 mm डिस्क ब्रेक है. साथ में ड्युअल चैनल एबीएस दिया गया है. Meteor 350 का फ्रंट व्हील 19 इंच और रियर व्हील 17 इंच है. Honda H’Ness CB350 के फ्रंट में 310 mm और रियर में 240 mm डिस्क ब्रेक हैं. साथ में ड्युअल चैनल एबीएस दिया गया है. बाइक का फ्रंट व्हील 19 इंच और रियर व्हील 18 इंच है. फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर है.

Royal Enfield Meteor 350 के फ्रंट में 41 mm कन्वेंशनल टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में 6 स्टेप एडजस्टेबल ड्युअल शॉक्स एब्जॉर्बर सस्पेंशन सेटअप है. बाइक में LED लाइट गाइड के साथ हैलोजन बल्ब वाली हैडलैंप, LED टेल लैंप दी गई है. इसके अलावा रियल टाइम टर्न बाई टन नेविगेशन के लिए ‘Tripper’ है, जिसके लिए एक अतिरिक्त स्क्रीन दी गई है और इसे ऐप के जरिए भी ऑपरेट किया जा सकता है.

Honda H’ness CB350 के फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन सेटअप है. बाइक में कई दिलचस्प फीचर हैं. इनमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बैटरी हेल्थ मॉनिटर, ऑल एलईडी लाइटिंग सिस्टम शामिल हैं. इसके अलावा बाइक में अपनी तरह का पहला स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी है, जो राइडर्स को नेविगेशन इस्तेमाल करने, कॉल व मैसेज रिसीव करने और म्यूजिक सुनने की सुविधा देता है. Honda H’Ness CB350 में होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC) भी है, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है. यह रियर व्हील ट्रैक्शन मेंटेन करने में मदद करता है. HSTC को ऑन/ऑफ किया जा सकता है. इसके अलावा अन्य सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स में स्लिप एंड असिस्ट क्लच, डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी हैं.

