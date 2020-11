Royal Enfield Meteor 350 लॉन्च आज; Jawa Forty Two, Honda H’ness CB350 से कड़ी टक्कर; संभावित फीचर्स व कीमत

Royal Enfield Meteor 350 Launch Today: रॉयल एनफील्ड की Meteor 350 क्रूजर मोटरसाइकिल आज लॉन्च होने जा रही है. इस मोटरसाइकिल का काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था. कई बार देरी के बाजूवद आखिरकार Royal Enfield Meteor 350 भारतीय बाजार में एंट्री करने वाली है. इस बाइक का मुकाबला Jawa Forty Two, Bajaj Dominar 250 और नई लॉन्च Honda H’ness CB350 से रहेगा.

Meteor 350 रॉयल एनफील्ड के जे प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. यह प्लेटफॉर्म रॉयल एनफील्ड की आने वाली कई बाइक्स में इस्तेमाल होने वाला है. Royal Enfield Meteor 350, थंडरबर्ड 350X को रिप्लेस करेगी.

ऑनलाइन चल रहीं रिपोर्ट्स और के हिसाब से Royal Enfield Meteor 350 तीन वेरिएंट- फायरबॉल, स्टैलर और सुपरनोवा में आ सकती है. बाइक में नया BS6 350cc फ्यूल इंजेक्टेड, एयर कूल्ड सिंगल सिलिंडर इंजन दिए जाने की संभावना है, जो 20 hp पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. Meteor 350 में गियरबॉक्स 5-speed होगा.

New Hyundai i20 Vs Tata Altroz: कीमत, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स में कौन ज्यादा प्रीमियम

रॉयल एनफील्ड में Meteor 350 में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टर्न बाई टर्न नेविगेशन असिस्ट मिल सकता है. इस बाइक में कई पसर्नलाइजेशन विकल्प मिलेंगे. बाइक के फ्रंट में कन्वेंशनल टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में ट्विन स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन सेट दिया जा सकता है. इसमें ड्युअल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड तौर पर रहेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.