Royal Enfiled लाई राइडिंग जैकेट्स की नई रेंज, कीमत 4950 रु से शुरू

रॉयल एनफील्ड (Royald Enfield) ने CE सर्टिफाइड राइ​डिंग जैकेट्स की बिल्कुल नई रेंज लॉन्च की है. यह विभिन्न प्रकार की राइडिंग जरूरतों पर आधारित है. यह नई राइडिंग जैकेट्स रेंज अलग-अलग मौसम हालात और भूभागों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है. इन नई जैकेट्स की कीमत 4950 रुपये से लेकर 14950 रुपये तक है. सुरक्षा को वरीयता देते हुए रॉयल एनफील्ड ने सुनिश्चित किया है कि ये जैकेट ग्लोबल सेफ्टी नॉर्म्स पर खरी उतरें. नई राइडिंग जैकेट्स रेंज में 5 जैकेट हैं जो CE सर्टिफाइड होने के साथ-साथ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रेगुलेशंस के तहत क्लास ए प्रोटेक्शन प्राप्त भी हैं. इन जैकेट्स के साथ ऑन रोड व ऑफ रोड हर तरह के हालात में बाइक चलाई जा सकती है.

जैकेट्स में D30 और KNOX के आर्मर्स फिट हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंटर्नल इंपैक्ट प्रोटेक्शन आर्मर्स माना जाता है. इन आर्मर्स को CE लेवल वन और लेवल 2 का आर्मर सर्टिफिकेशन मिला हुआ है. रॉयल एनफील्ड की नई जैकेट्स का कलेक्शन राइडिंग जरूरतों के आधार पर 3 हिस्सों में बंटा है-

1. सिटी राइडिंग कलेक्शन को गर्मियों के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इसकी कीमत 4950 रुपये से शुरू है और यह हाई क्वालिटी Knox CE लेवल 1 फ्लेक्सी फॉर्म और माइक्रो लॉक आर्मर्स से लैस है. इसमें इस्तेमाल हुआ एयरी पॉलिस्टर मैश राइडर्स को कूल व ड्राई रखता है. इस कलेक्शन में जैकेट्स की दो रेंज Streetwind V2 और Windfarer हैं.

2. हाइवे टूरिंग लाइन कलेक्शन क्लासिक है और यह सभी तरह के एडवेंचर के लिए फिट है. इसकी कीमत 8950 रुपये से शुरू है और यह क्लास ए के तहत सीई सर्टिफाइड है. इस रेंज में तीन वेरिएंट Explorer V3, Stormraider और Sanders हैं.

3. तीसरी तरह की फ्लैगशिप लाइन, हाई ऑल्टीट्यूड ऑल टेरेन राइडिंग जैकेट्स की कीमत 12950 रुपये से शुरू है. यह D3O आर्मर्स के साथ सुपीरियर शॉक एब्जॉर्ब्शन सुनिश्चित करती है. इस रेंज में दो एक्सक्लूसिव वेरिएंट Khardung La V2 और Nirvik हैं.

City/short Rides Range

Highway Touring Range

High Altitude/All terrain Range

Nissan Magnite भारत में अनवील; Vitara Brezza, Sonet को देगी टक्कर; इन फीचर्स से लैस

राइडर को सही जैकेट का चुनाव करने में मदद करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक इंटरैक्टिव पेज https://store.royalenfield.com/ceridingjackets भी क्रिएट किया हुआ है. यहां राइडर मौसम की स्थिति, राइडिंग जरूरतों या प्रोटेक्शन लेवल के आधार पर जैकेट का चुनाव कर सकते हैं. राइडर विभिन्न जैकेट्स की तुलना भी कर सकते हैं. नई राइडिंग जैकेट्स को रॉयल एनफील्ड के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर store.royalenfield.com और सभी डीलरशिप से खरीदा जा सकता है. इसके अलावा यह कलेक्शन अमेजन, चुनिंदा Central व Shopper Stop आउटलेट्स पर भी मौजूद है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.