Royal Enfield की Bullet और Classic बाइक्स हुईं महंगी, खरीदने से पहले चेक कर लें नई कीमत

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने Bullet 350 BS6 रेंज और Classic 350 BS6 रेंज बाइक्स के दाम में इजाफा किया है. इन बाइक्स के BS6 अपग्रेडेशन के बाद यह दूसरी बार है, जब कंपनी ने कीमतें बढ़ाई हैं. Bullet 350 BS6 के सभी वेरिएंट की कीमतों में 2756 रुपये और Classic 350 बाइक्स की कीमतों में 1838 रुपये का इजाफा किया गया है. रॉयल एनफील्ड Bullet 350 की एक्स शोरूम कीमत अब 1.27 लाख रुपये से शुरू होकर 1.42 लाख रुपये तक हो गई है. वहीं Classic 350 के दाम अब 1.61 लाख रुपये से लेकर 1.86 लाख रुपये तक हो गए हैं. Classic 350 की कीमत पहले 1,59,851 रुपये से शुरू थी.

बुलेट बाइक्स, बुलेट 350 और बुलेट 350 ES दो वेरिएंट में आती है. Bullet 350 EFI- Black कलर वेरिएंट की नई कीमत 133261 रुपये, Bullet X 350 EFI- Bullet Silver और Bullet X 350 EFI- Onyx Black कलर वेरिएंट की कीमत 127094 रुपये है. बुलेट 350 ES के मामले में Jet Black, Regal Red और Royal Blue तीनों कलर वेरिएंट की नई एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 142705 रुपये है.

Royal Enfield Classic 350 BS6 दो वेरिएंट- सिंगल चैनल एबीएस और ड्युअल चैनल एबीएस में उपलब्ध है. सिंगल चैनल एबीएस वर्जन में यह Chestnut Red, Ash, Mercury Silver, Redditch Red और Pure Black रंगों में उपलब्ध है. ड्युअल चैनल एबीएस वर्जन में क्लासिक 350 की कीमतें अब ब्लैक कलर के लिए 1,69,617 रुपये, Gunmetal Gray कलर के लिए 1,71,453 रुपये, अलॉय व्हील्स के साथ Gunmetal Gray कलर के लिए 1,83,164 रुपये, Airborne Blue/Stormrider Sand कलर के लिए 1,79,809 रुपये, Chrome Black कलर और अलॉय व्हील्स के साथ Stealth Black कलर के लिए 1,86,319 रुपये हो गई हैं. ये सभी कीमतें एक्स शोरूम दिल्ली हैं.

Toyota Urban Cruiser 23 सितंबर को होगी लॉन्च; Vitara Brezza, Venue, Sonet से होगा मुकाबला

Bullet 350 और Classic 350 बाइक्स में 346 cc, सिंगल सिलिंडर, एयर कूल्ड बीएस6 इंजन है. यह 19.2 bhp पावर और 28 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड गियरबॉक्स है. ​कीमतों में बढ़ोत्तरी के बावजूद क्लासिक 350 अपने सेगमेंट में सबसे सस्ती रेट्रो कम्यूटर बनी हुई है. रॉयल एनफील्ड की Classic 350 का मुकाबला Benelli Imperiale 400 और Jawa Forty Two से है. वहीं Bullet 350 की टक्कर Jawa Classic से है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.