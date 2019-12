Royal Enfield ने अपनी नई पेशकश के लिए ‘हंटर’ नाम रजिस्टर कराया है. यानी कंपनी इस नाम से एक नई बाइक पेश कर सकती है. इस बाइक के बारे में सटीक डिटेल्स तो अभी तक सामने नहीं आई हैं, हालांकि यह एक 250cc बाइक हो सकती है. इसकी वजह है कि कई सालों से ऐसी खबरें हैं कि रॉयल एनफील्ड एक नए 250cc इंजन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है. लिहाजा संभावना है कि नई पेशकश इसी पर बेस्ड हो.

यह भी संभव है कि कंपनी हंटर नाम हिमालयन बाइक के कम क्षमता वाले वर्जन को दे. चूंकि हंटर को अफोर्डेबल प्राइस में पेश किया जाएगा, इसलिए इसमें बेहद ज्यादा फैन्सी फीचर्स उपलब्ध होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है. परंपरागत रॉयल एनफील्ड बाइक की तरह इसके फ्रंट में भी राउंडेड हैलोजन हैडलैंप मिल सकती है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक एनालॉग यूनिट होगी, जो जरूरी सूचनाएं डिस्प्ले करेगा.

इस वक्त रॉयल एनफील्ड की सबसे सस्ती बाइक Bullet 350X है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 1.15 लाख रुपये है. नई बाइक की कीमत हो सकता है कि 1 लाख रुपये के करीब रही. अगर ऐसा हुआ तो इस बाइक की जबर्दस्त बिक्री होने का अनुमान है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल तक खुद-ब-खुद आ जाएगा चार्जर, Volkswagen ने तैयार किया खास रोबोट

रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो में इस वक्त Interceptor 650, Continental GT 650, Himalayan, Thunderbird 500, Thunderbird X 500, Thunderbird 350, Thunderbird X 350, Classic 350, Classic 500 Stealth Black, Classic 500 Squadron Blue, Classic 500 Desert Storm, Classic 500, Classic 500 Chrome, Classic 350 Gunmetal Grey, Classic 350 Signals, Classic 350 Redditch, Classic 500 Pegasus, Bullet 350, Bullet 350 ES, Bullet 500, Bullet Trials Works Replica 500, Bullet Trials Works Replica 350 शामिल हैं.

Story By: Pradeep Shah

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.