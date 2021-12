Royal Enfield Anniversary Edition: महज दो मिनट में बिक गईं लिमिटेड एडिशन की सारी बाइक्स, आखिर 650 Twins में ऐसा क्या है खास?

Royal Enfield Anniversary Edition 650 Twins sold out: रॉयल एनफील्ड की नई एनिवर्सरी एडिशन बाइक्स को ग्राहकों ने हाथों-हाथ लिया है. कंपनी ने अपने एनिवर्सरी एडिशन के तहत 650 ट्विन्स की सभी 120 मोटरसाइकिलें कल महज 2 मिनट में ही बेच डालीं. जानी मानी बाइक बनाने वाली कंपनी Royal Enfield ने अपने 120 साल पूरे होने के मौके पर बेहद लोकप्रिय बाइक्स Royal Enfield Continental GT 650 और Royal Enfield Interceptor 650 के स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किए. इसे लॉन्च किए जाने के साथ ही ग्राहकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली.

इन 120 मोटरसाइकिलों को ग्राहकों के लिए पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बेचा गया. बिक्री भारतीय समय के अनुसार 6 दिसंबर को शाम 7:00 बजे शुरू हुई और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर दो मिनट के रिकॉर्ड समय में ही बिक गई. पूरे पैकेज में एनिवर्सरी एडिशन मोटरसाइकिल के साथ एक स्पेशल ब्लैक-आउट रॉयल एनफील्ड जेनुइन मोटरसाइकलिंग एक्सेसरीज किट शामिल है. इसके अलावा, इसमें चौथे और पांचवें साल के लिए 3 साल की OEM वारंटी के अलावा एक एक्सटेंडेड वारंटी भी शामिल है.

यह लिमिटेड एडिशन वाली मोटरसाइकिल ग्राहकों के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया, अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में जल्द ही ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी. इस बाइक की केवल 480 यूनिट्स ही बेची जाएंगी, जिनमें से 120 यूनिट को भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया था. मैकेनिकल की बात करें तो लिमिटेड एडिशन मॉडल अपने अन्य समकक्षों के समान ही है, हालांकि जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वह है ब्लैक-गोल्डन कलर स्कीम के साथ हैंडक्राफ्टेड पीतल बैज, जिसे RE की 120 साल की विरासत के तौर पर लगाया गया है. इसके अलावा, इंजन, साइलेंसर समेत कई अन्य चीजों में भी अहम बदलाव किए गए हैं.

(Article: Pradeep Shah)

