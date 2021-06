बुकिंग खुलने के दो घंटे में ही बिक गईं इस ब्रांड की सारी बाइक, जानें क्या है खूबी और क्यों है ये इतनी पॉपुलर

Revolt RV400 E-Bikes : रिवोल्ट मोटर्स (Revolt Motors) ने अपने दो ही प्रोडक्ट से खासा नाम कमा लिया है. राहुल शर्मा की अगुआई वाली इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट दो साल पहले लॉन्च किए थे. इसके बाद इसकी बुकिंग खुलती और बंद होती रही . लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर जब इसकी बुकिंग खुली तो रिवोल्ट मोटर्स Revolt Motors ने 50 करोड़ रुपये की बाइक दो ही घंटे में बेच डाली. दोपहर 12 बजे जब बुकिंग खुलने के बाद दोपहर दो बजे तक विंडो बंद हो चुकी थी. कंपनी ने कहा कि उसने बाइक का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और जल्द ही कस्टमर तक ये पहुंच जाएंगीं. कंपनी का कहना है कि सितंबर 2021 तक RV400 की डिलीवरी सितंबर 2021 से शुरू हो जाएगी.

दरअसल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लिए लागू FAME II सब्सिडी के लागू होने के बाद गुरुवार को Revolt ने RV400 इलेक्ट्रिक बाइक के दाम में 28 हजार रुपये की भारी कटौती कर दी. यह इलेक्ट्रिक बाइक काफी पसंद की जाती है. RV400 ऐसे वक्त लॉन्च की गई है, जब इलेक्ट्रिक बाइक लगभग नहीं के बराबर हैं. इस वक्त बाजार में किसी भी नामी ब्रांड की ई-बाइक नहीं है. रिवोल्ट मोटर्स ने बाइक खरीदने और प्राइसिंग पॉलिसी काफी आसान बना दी है. इसकी बुकिंग के लिए सिर्फ आधार कार्ड और छोटा सा EMI अमाउंट देना पड़ता है. इसके लिए कोई डाउनपेमेंट और रिजर्वेशन फीस नहीं लगती.

बाइक के साथ मिलती है खास सुविधा

रिवोल्ट मोटर्स की RV400 बाइक के साथ ही पांच साल का सर्विस पैकेज भी दिया जाता है. टायर बदलने के बारे में कस्टमर को चिंता नहीं करनी पड़ती. RV400 बाइक पर आठ साल की वारंटी है. रिवोल्ट मोटर्स बैटरी बदलने के लिए स्टेशन सुविधा भी मुहैया कराती है. आप मोटरसाइकिल के साउंड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं. यह एक फोन ऐप से संभव हो जाता है. अगर आप रिवोल्ट की RV400 बाइक खरीदना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट पर इसकी बुकिंग करा सकते हैं. यहां अपना ई-मेल आईडी डाल कर “Notify Me” tab दबाना पड़ता है.

